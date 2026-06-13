El Papa, a la tripulación del Falcon que lo trasladó a Roma: "Muchas gracias por habernos salvado"

El papa León XIV ha agradecido a la tripulación del Falcon, que lo trasladó a Roma tras los problemas técnicos y el retraso que experimentó el avión en el que iba a viajar, por haberle "salvado", según ha informado este sábado el Ejército del Aire. "Muchas gracias por habernos salvado", han sido las palabras que el Papa ha dirigido a la tripulación del Falcon del Ala 45.

Estas suponen "un reconocimiento a la profesionalidad, dedicación y vocación de servicio de quienes trabajan cada día por España", interpreta el Ejército del Aire y del Espacio en una publicación de este sábado en la red social X. El Papa, junto a parte de la delegación eclesiástica, aterrizó en Roma este viernes por la noche tras concluir su viaje apostólico a España, a bordo de un avión Falcon que le ofreció el Rey Felipe VI.

Inicialmente, estaba previsto que el pontífice volase en un avión de la compañía Iberia, pero este experimentó problemas técnicos y se retrasó, ante lo que bajó de la aeronave y, posteriormente, el Rey le cedió el Falcon para su viaje de vuelta. Mientras, el resto de los pasajeros del primer vuelo, principalmente miembros de la delegación vaticana y periodistas, regresaron en otro avión puesto a su disposición por Iberia.

A su regreso a Roma, León XIV expresó su gratitud por "la cálida acogida y la generosa hospitalidad" que le han brindado durante esta visita, en un mensaje dirigido al Rey Felipe VI y difundido por la Santa Sede. "Asegurándole a usted y a todos los españoles mis continuas oraciones por la paz y la unidad de la nación, invoco cordialmente sobre cada uno de ustedes abundantes bendiciones divinas", añadió.

Otros imprevistos

Los cambios de planes a última hora en el itinerario o en el medio de transporte de los papas no son frecuentes, pero a veces, como le sucedió este viernes a León XIV, ocurren. Durante una gira por varios países del sur de África (Zimbabue, Botsuana, Lesoto, Esuatini y Mozambique) en septiembre de 1988, el avión del papa Juan Pablo II tuvo que desviarse y aterrizar de emergencia en Johannesburgo (Sudáfrica) debido a una fuerte tormenta que le impedía llegar a su destino. Terminó su viaje hacia Lesoto por carretera en coche escoltado, informa la agencia Efe.

El 21 agosto de 2005, el papa Benedicto XVI sobrevoló de regreso a Roma su Baviera natal y mandó un saludo "desde las alturas" a su pueblo, Marktl am Inn. Para ello, el piloto del Airbus de Lufthansa en el que viajaba rebajó su altura. Este hecho supuso un desvío en la ruta aérea inicialmente prevista, que permitió a Benedicto XVI sobrevolar también Altötting, Frisinga y Múnich, ciudades por donde discurrió su infancia y juventud.

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Juan Pablo II, Benedicto XVI y León XIV durante sus visitas a Barcelona en 1982, 2010 y 2026, respectivamente. / EPC

El 17 de enero de 2015, el papa Francisco adelantó su vuelo cuatro horas por una amenaza de tormenta tropical. Fue en Filipinas y Francisco partió de la ciudad de Tacloban, arrasada por el tifón Haiyan en noviembre de 2013, cuatro horas antes de lo previsto por la amenaza de la tormenta tropical Mekkhala, que se acercaba al país con vientos de hasta 130 kilómetros por hora. Tres años después, el 22 de enero de 2018, un incidente de seguridad retuvo al papa Francisco en la base aérea Las Palmas (Perú), donde había presidido una misa ante aproximadamente un millón de personas. Un hombre se cruzó en mitad de la ruta frente al papamóvil e intentó hacerle llegar algo a Francisco.