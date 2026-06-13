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Hallado sumergido

Muere un submarinista octogenario en una inmersión en el Cap de Creus

El hombre, de nacionalidad francesa, participaba en una inmersión junto a otro submarinista

Cap de Creus en una imagen de archivo

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EFE

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Un hombre de unos 80 años ha muerto este sábado cuando hacía submarinismo junto a la isla S'Encalladora de Cadaqués (Girona), en el Cap de Creus, según han informado fuentes de los equipos de emergencia.

El hombre, de nacionalidad francesa, participaba en una inmersión junto a otro submarinista, que hacia las 15.30 horas de esta tarde ha avisado a los tripulantes de una embarcación de que su compañero no había regresado a la superficie tras sumergirse en el agua.

Efectivos de Salvamento Marítimo, la Guardia Civil, los Bomberos de la Generalitat y los Mossos d'Esquadra se han movilizado para buscar al submarinista, cuyo cadáver han encontrado sumergido a unos tres metros de profundidad hacia las 17.30 horas.

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Agentes del grupo técnico de la Unidad de Actividades Subacuáticas (UAS) de la Guardia Civil se han hecho cargo del rescate del cadáver del submarinista.

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