Muere el escritor y empresario catalán Lluís Grifell, que en octubre celebró su centenario

El escritor, empresario y divulgador de Manresa Lluís Grifell Pons ha muerto a la edad de 100 años. La ceremonia de despedida se celebrará este domingo en la parroquia de Santa Maria de Viladordis, a la 1 del mediodía. Nacido el 4 de octubre de 1925, en la plaza Gispert de Manresa, vivía en el barrio de Viladordis donde, coincidiendo con su aniversario, recibió el homenaje del Ayuntamiento por sus cien años. Dedicado a la investigación histórica y la recuperación de la memoria local y colectiva, Grifell publicó su último libro en 2019.

Grifell creció entre las localidades de Moià y Manresa. A causa de problemas de salud, interrumpió sus estudios primarios, pero más adelante combinó la educación secundaria con el trabajo en La Favorita, la tienda familiar de comestibles, especializándose en la producción de jabón industrial durante la guerra. A pesar de los contratiempos, Grifell mostró interés por la literatura, intentando crear una comedia musical y una novela, ambas inacabadas. Durante la posguerra, estudió contabilidad y siguió con el negocio familiar hasta que este quebró, momento en que trabajó como agente comercial y administrador contable en los Almacenes Tarragona. En 1974, junto con Jaume Montraveta, fundó una empresa de instalaciones de aluminio, que dirigió hasta su jubilación en 1999.

Grifell fue un escritor prolífico. Con gran pasión por el patrimonio cultural de Catalunya, en sus últimos años como empresario retomó la documentación y la escritura, publicando los tres volúmenes de 'Sants i mites de Catalunya' (1993-2000). De hecho, la investigación sobre las tradiciones legendarias y los cuentos populares del país caracterizó una parte significativa de su obra, con títulos como 'Llegendes i veritats' (con la manresana Zenobita, 2011) y Contalles a la fresca (L'Albí, 2012). En cuanto a la investigación histórica, Grifell publicó obras como la mencionada 'El cómo y el porqué de la Segunda Guerra Mundial: doctrinas y personajes' (2019), y cultivó la recuperación de la memoria local y colectiva en forma de recuerdos novelados en 'Memorias y aventuras de un tiempo y un país. Catalunya', 1930-1950 (Abadia Editors, 2009), donde el lingüista Mn. Josep Ruaix i Vinyet, prologuista de esta y de otras obras suyas, remarcaba “el espíritu, que el autor deja traslucir aquí y allá, de equilibrio de criterios, imparcialidad ante los hechos y profundidad humana”.

Fue, sin embargo, en la narrativa de viajes donde el autor revelaba su faceta más personal e íntima. En 1977, Grifell viajó con su esposa y un grupo de profesores españoles por la antigua URSS, una experiencia llena de vicisitudes que dejó escrita en 'Viatge al país del pèndol'. L'URSS de 1977 (Zenobita, 2010). Del contraste entre las impresiones de sus viajes por tierras de Asia y América surge su última obra de viajes, 'Per terres d'Orient i d'Occident' (1978 i 1980) [Autoeditado, 2014]. También escribió diversos artículos para los boletines de la asociación Amics de l'Art Romànic del Bages, centrados en tradiciones, hagiografía y arte. Amante de la música, incluso con 100 años, tocaba el piano con destreza.

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La Asociación Memòria i Història de Manresa ha querido expresar su pésame a la familia y su agradecimiento a su persona por la “generosa colaboración con la entidad siempre que se la pedimos”. En el portal memoria.cat se pueden consultar diferentes fragmentos de vídeos en los que relata los recuerdos vividos durante la Guerra Civil y muy especialmente durante el franquismo, “testimonios de gran valor para la preservación de la memoria histórica”. Como han señalado, “hoy nos ha dejado un hombre bueno, comprometido con la cultura, la memoria histórica y el conocimiento, y del que siempre conservaremos un recuerdo entrañable”.