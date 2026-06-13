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Protestas callejeras

Los Mossos cargan contra un grupo de antifascistas que protestan por una concentración de Núcleo Nacional en Barcelona

Un cordón policial ha impedido el paso entre los dos grupos y se han vivido escenas de tensión

¿Quiénes son los neonazis de Núcleo Nacional? "Llegamos a Barcelona para vencer, le pese a quien le pese"

Los Mossos d'Esquadra dan porrazos contra los antifascistas que querían acercarse a la concentración neonazi de Barcelona

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La organización ultra habían convocado este sábado una protesta ante la Delegación del Gobierno en Catalunya y un grupo de 800 antifascistas se lo ha tratado de impedir. Por eso los Mossos d'Esquadra han tenido que hacer un cordón policial para impedir que los dos grupos antagónicos se encontraran. Sin embargo, se han vivido momentos de tensión entre los manifestantes y cuando los antifascistas se han querido acercar los agentes han cargado para mantener las posiciones.

Un centenar de miembros de Núcleo Nacional había convocado a las 8 de la tarde en la esquina de las calles Mallorca y Roger de Llúria mientras que poco antes unos 800 antifascistas, según la Guardia Urbana, han salido desde la plaza Tetuán. En la confluencia de Mallorca, Bailén y la Diagonal los Mossos han montado el dispositivo. Cuando los manifestantes se han querido acercar los agentes han reaccionado con golpes de porra. Tras esos momentos de tensión, los antifascistas han ido hacia la plaza Joanic para desconvocar la protesta.

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En su acto, desde Núcleo Nacional se han hecho discursos contra la inmigración, la inseguridad y el gobierno, además de a favor de la unidad de España. Por su parte, los portavoces de las entidades antifascistas convocantes han señalado que la protesta es contra "una convocatoria abiertamente racista, fascista y neonazi" y que se manifestarán contra ellos tantas "como haga falta".

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