Fraudes
Los Mossos alertan de la estafa del supermercado: pueden vaciarte la cuenta bancaria en apenas unos minutos
Los ciberdelincuentes suplantan cadenas comerciales conocidas con correos falsos que prometen premios y descuentos para robar datos personales y bancarios
El BOE lo confirma: la lucha contra las estafas por SMS tendrá que esperar (más aún)
Bruna Segura
Los Mossos d'Esquadra han advertido de una estafa digital que continúa ganando víctimas a través del correo electrónico. Se trata del llamado "timo del supermercado", una técnica con la que los ciberdelincuentes se hacen pasar por grandes cadenas comerciales para intentar obtener datos personales y bancarios de los usuarios.
El fraude suele empezar con un correo electrónico que informa a la víctima de que ha ganado un sorteo, un vale de compra o un premio exclusivo. Para poder reclamarlo, el usuario tiene que clicar un enlace y completar un formulario con información personal.
Cómo funciona la estafa
Los delincuentes utilizan logotipos, imágenes y diseños muy similares a los de las empresas legítimas para generar confianza. Cuando la víctima accede al enlace, es redirigida a una página falsa que puede pedir datos personales, credenciales bancarias o información de tarjetas de crédito.
En algunos casos, el simple hecho de acceder al enlace puede provocar la instalación de programario malicioso en el dispositivo, lo que facilita el acceso de los estafadores a información sensible.
Con estos datos, los ciberdelincuentes pueden realizar compras fraudulentas, suplantar la identidad de la víctima o incluso acceder a sus cuentas bancarias.
Señales de alerta que pueden delatar el fraude
Los Mossos recomiendan desconfiar de los mensajes que prometen premios inesperados u ofertas excesivamente atractivas. También alertan de que a menudo estos correos presentan algunos indicios sospechosos:
- Errores ortográficos o gramaticales.
- Direcciones de correo electrónico extrañas o que no coinciden con las oficiales.
- Enlaces que dirigen a páginas web diferentes de las de la empresa.
- Mensajes que generan urgencia para que el usuario actúe rápidamente.
Qué hacer si has caído en la estafa
Si has facilitado datos personales o bancarios, es importante actuar inmediatamente. Los expertos recomiendan contactar con la entidad bancaria para bloquear tarjetas u operaciones sospechosas, cambiar las contraseñas de los servicios afectados y presentar una denuncia ante las autoridades.
También es recomendable revisar los movimientos bancarios durante los días siguientes para detectar cualquier operación no autorizada.
La prevención es la mejor defensa
Las autoridades recuerdan que ninguna empresa seria suele comunicar premios inesperados mediante correos electrónicos que piden datos personales o bancarios. Por eso, el mejor consejo es mantener una actitud prudente y verificar siempre la autenticidad de los mensajes antes de clicar cualquier enlace.
Desconfiar de los premios que no esperas y revisar bien los correos recibidos puede evitar que una simple estafa acabe convirtiéndose en un grave problema económico.
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