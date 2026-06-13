Los médicos alertan de que cada vez más mayores de 70 años están enganchados al móvil

Médicos de familia han alertado este sábado del preocupante abuso del móvil y las redes sociales que están haciendo los mayores de 70 años, un problema que está pasando desapercibido en las consultas. "Hay mucha gente mayor de 70 años que realmente tiene un uso abusivo de las tecnologías y no lo estamos sabiendo ver", ha asegurado en rueda de prensa Cristina Gutiérrez, del Área de Conocimiento Clínico de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), en la última jornada del 32 Congreso Nacional de esta sociedad científica.

Junto al psicólogo clínico Hilario Garrudo, la experta ha advertido de la "epidemia emergente" que están suponiendo nuevas adicciones comportamentales pero que al no estar reconocidas como tal, no figuran en ningún registro epidemiológico o estadístico, lo cual dificulta su abordaje clínico en las consultas.

Actualmente, las guías internacionales solo reconocen como adicciones el juego patológico y los videojuegos, pero no el uso problemático de redes sociales, las compras compulsivas 'online', el visionado continuo de series o la ciberpornografía, pero el debate científico se orienta cada vez más por incluirlas.

Nueva adicción invisible

En la práctica asistencial, los pacientes adictos a las pantallas suelen ser principalmente menores de edad derivados por sus familias, pero también afecta a otras edades, aunque los adultos acuden solo cuando ya existe un deterioro significativo en su vida personal, académica o laboral.

Sin embargo, las personas mayores van a su médico de cabecera por otros motivos muy distintos al del uso del móvil, que puede esconder "una soledad no deseada, una depresión, una situación de abandono, siempre hay una necesidad", por eso la doctora ha insistido en la necesidad de que los facultativos pregunten a sus pacientes por el uso que hacen de las tecnologías como también hacen por el consumo de alcohol o tabaco.

"Es una problemática que está metida en todos los hogares de una manera u otra y que condiciona a muchos otros problemas de salud que luego vemos en los Centros de Atención Primaria", ha culminado la doctora.

Riesgos en niños y adolescentes

Los menores, ha asegurado el experto, ya son conscientes de que el principal problema que tienen ahora mismo es el uso problemático del móvil y redes sociales, pero se ven incapaces de dejarlo por la necesidad de pertenecer al grupo.

Mientras, los padres o "están perdidos" o no sirven de ejemplo porque tienen el mismo problema, o incluso "son los incitadores" comprándoles móviles a edades muy tempranas, alrededor de los 9 años, cuando lo recomendable es que no lo tengan antes de los 16 años. Relacionado con esto, el gobierno de Suecia ha pedido a los padres que no utilicen sus teléfonos móviles delante de sus hijos por el bien de su salud.

Efectos del abuso digital

El abuso de pantallas afecta a corto plazo a la calidad del sueño, la atención y la concentración. A medio y largo plazo, puede provocar un deterioro de las relaciones familiares, un aumento de conductas violentas como el ciberacoso, déficits en las habilidades psicosociales, baja autoestima, ansiedad, depresión e incluso intentos autolíticos.

Además, en el caso de los menores, el uso descontrolado de las tecnologías los expone a riesgos como el grooming (acoso y manipulación sexual), el sexting (envío de imágenes íntimas), la nomofobia (miedo irracional a quedarse sin móvil o sin conexión); así como a unirse los retos virales que incitan a conductas de riesgo extremo, o el 'vamping', consistente en utilizar pantallas durante la noche en lugar de dormir.

"El móvil se ha convertido en el sexto dedo", ha advertido Garrudo, quien señaló que la tecnología ha acostumbrado a la sociedad a tener el mundo al alcance de la mano de forma inmediata y con un solo clic.