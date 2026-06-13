Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BarcelonaAcuerdo pazElon MuskAndicBarcelonaTres XemeneiesMadre bebé maltratadoZapatero
instagramlinkedin

En Directo

Juego de azar

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 13 de junio

Imagen para el sorteo de la Lotería Nacional

Imagen para el sorteo de la Lotería Nacional

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Este sábado, 13 de junio de 2026, se ha celebrado un nuevo sorteo ordinario de la Lotería Nacional con un primer premio de 600.000 euros a la serie y 60.000 euros al décimo. En la rifa de hoy se han repartido un total de 42 millones de euros en más de 4,1 millones de premios.

En el sorteo, que se llevado a cabo a las 13 horas en salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, se extraen al azar bolas numeradas que corresponden a los números de los billetes vendidos.

Estos son los números premiados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, 13 de junio de 2026:

Reintegros especiales

3, 7, 9

Primer premio

69.497

Segundo premio

71657

Extracciones cuatro cifras

3938, 4414, 6366, 8675

Extracciones de tres cifras

019, 221, 416, 456, 494, 506, 549, 701, 848, 901

Extracciones dos cifras

07, 24, 32, 33, 33, 42, 61, 81, 90

Noticias relacionadas

Así te hemos contado el sorteo de la Lotería Nacional de hoy:

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los meteorólogos coinciden sobre el calor en Catalunya: hay que prepararse
  2. Lo que no puedes hacer durante una baja laboral de la Seguridad Social si quieres seguir cobrando
  3. Jonathan Andic a su padre cinco meses antes de su muerte: 'No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte
  4. Visita del Papa a España, en directo | Última hora de la salida de León XIV de Barcelona rumbo a Canarias
  5. Salut incluye a Vall d'Hebron en la sanción a Sant Joan de Déu y Sant Pau por el bebé maltratado y les multa con 6.000 euros
  6. Los científicos confirman que El Niño ya está aquí y hay hasta un 63% de probabilidades de que adquiera una intensidad muy fuerte
  7. El Tuvi confesó a un amigo que mató a la mujer embarazada 'por vacilarme
  8. Macrorredada policial contra el tráfico de armas de fuego en Barcelona tras dos asesinatos en 72 horas

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 13 de junio

Lotería Nacional hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo de este sábado 13 de junio

Retenciones en la AP-7, la C-33 y la C-35 por el Gran Premio de Fórmula 1 en el Circuit de Catalunya

Retenciones en la AP-7, la C-33 y la C-35 por el Gran Premio de Fórmula 1 en el Circuit de Catalunya

Retenciones en la AP-7, la C-33 y la C-35 por el Gran Premio de Fórmula 1 en el Circuit de Catalunya

Reus inaugura el nuevo espacio inmersivo del Gaudí Centre con una proyección audiovisual inédita

Reus inaugura el nuevo espacio inmersivo del Gaudí Centre con una proyección audiovisual inédita

El sexo en los geriátricos: los profesionales piden "acabar con el tabú" y normalizar que “el deseo aún existe a los 90”

El sexo en los geriátricos: los profesionales piden "acabar con el tabú" y normalizar que “el deseo aún existe a los 90”

Sexualidad, demencia y residencias: ¿qué hacer cuando la abuela con alzhéimer quiere tener relaciones con otro interno?

Sexualidad, demencia y residencias: ¿qué hacer cuando la abuela con alzhéimer quiere tener relaciones con otro interno?

Detenido por amenazar de muerte con una navaja a un menor por hacer ruido en un ferry de Barcelona a Palma

Detenido por amenazar de muerte con una navaja a un menor por hacer ruido en un ferry de Barcelona a Palma

Una caída de tensión en la catenaria afecta a los trenes de las líneas R3, R4 y R11

Una caída de tensión en la catenaria afecta a los trenes de las líneas R3, R4 y R11