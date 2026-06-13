Continúa activo el incendio forestal en Padrón que ya ha calcinado 250 hectáreas y obliga a desalojar casas

El entorno compostelano registra su primer incendio de consideración de la temporada en las parroquias de Herbón y Carcacía, Concello de Padrón (A Coruña). De acuerdo con las últimas cifras facilitadas por la Consellería do Medio Rural, el fuego ha afectado ya a unas 250 hectáreas de terreno, superficie que equivale a otros tantos campos de fútbol. Según la Xunta de Galicia, se ha declarado la situación dos "por la proximidad del fuego a los núcleos de población de Sobrerribas y Cruxeiras de Abaixo", ambos sitos en Carcacía, tras la reactivación de un flanco. Precisamente, en la segunda aldea fueron desalojadas la decena de viviendas de la zona, mientras las llamas avanzan hacia Lampai, ya en Teo.

De momento, el incendio continúa activo, si bien fuentes del departamento autonómico señalan que "con toda la prudencia", la evolución es positiva, aunque la situación finalmente se complicó a partir de mediodía. Así, a primera hora de la mañana del sábado, la Xunta insitía en que existe "una evolución favorable de cara a su estabilización". Al hilo el regidor padronés, Anxo Arca, aseguraba también de mañana que "unicamente se mantén activo con cierta potencia un foco en Herbón", pero también que "todos los medios continuarán trabajando para sofocar los focos", como los de Carcacía. Y es que el mandatario tiene claro, como así está pasando, que "como consecuencia de las altas temperaturas previstas para el día de hoy, es muy probable que se produzan reactivaciones, que serán atajadas por los equipos de extinción".

En cuanto a la cifra, acumulada, de medios sobre el terreno constan 4 técnicos, 36 agentes, 47 brigadas, 33 motobombas, 3 palas, 7 unidades técnicas de apoyo, 8 helicópteros y 7 aviones.

De esta forma, y con el fuego ha avanzado con rapidez tras reavivarse el viento, ahora sí hay viviendas en riesgo (las citadas de Carcacía), pero no constan daños personales. El incendio provocó igualmente cortes del suministro eléctrico en las parroquias de Herbón e Iria, así como incidencias en la cobertura telefónica y en los servicios de datos móviles. Sobre este concreto, Naturgy trasladaba que la falta de electricidad afecta a 180 clientes, pero que la otra solicitud por las evacuciones va a provocar nuevos cortes que repercutirán a otros 200 hogares.

La mayor complicación, como explica el alcalde de Padrón, Anxo Arca, es la propia orografía del terreno, que dificultó los trabajos de extinción y propició la expansión de las llamas. A las 23.30 horas quedaba una lengua de fuego en el Alto de Casal, encima de esta aldea de Carcacía, sobre la que seguían trabajando los equipos antiincendios.

Aunque no hubo peligro para las viviendas, por precaución se requirió el viernes el desalojo de una casa situada en Herbón para poder refrescar la zona, tras lo que sus ocupantes pudieron regresar al inmueble. La Xunta movilizó cuatro helicópteros y tres aviones para luchar contra las llamas, a los que se sumaron los medios puestos a disposición del operativo autonómico por el Gobierno central: otros tres aviones y un helicóptero.

Vista del incendio que tuvo como marco la capital del Sar, Padrón. / Javier Rosende

La columna de fuego es perceptible desde el entorno santiagués, pero también desde Pontevedra, además de Vilagarcía y Barbanza, y fueron múltiples las llamadas e imágenes remitidas por los vecinos del entorno por la tarde del sábado, anunciando que ya que se encuentra cerca del límite con Lampai, Teo.

El regidor padronés y la concejala de Medio Ambiente, Ana Castro, permanecen en la zona, en contacto con los servicios de emergencia. "Es muy importante no acercarse a las llamas y mantener las vías de comunicación libres de vehículos para que los medios de extinción podían moverse con máxima agilidad", aportaba el alcalde.

Vista del incendio padronés desde Ames. / Cedida

Según especificaban desde la Consellería de Medio Rural, recibieron aviso del siniestro forestal al filo de las 16.00 horas. Al lugar también se desplazaron 12 agentes, 13 brigadas, ocho motobombas y una pala retroexcavadora.

Hay que recordar la previsión de la Xunta, de cara a poner en marcha un comité de expertos del ámbito forestal para reforzar las políticas de prevención, defensa y ordenación del monte frente a los incendios. Así lo anunció este jueves en Santiago la conselleira del Medio Rural, María José Gómez, durante la inauguración de las jornadas USE4FOREST, un encuentro organizado en el marco del programa europeo Interreg Sudoe centrado en la gestión y prevención de grandes incendios forestales.

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Personal especializado

Según explicó la titular de Medio Rural, el nuevo órgano estará integrado por científicos, profesores y personal técnico especializado y tendrá como objetivo "sumar conocimiento y transferirlo a la toma de decisiones". Gómez vinculó la iniciativa a la necesidad de incorporar nuevas visiones y herramientas ante un escenario de incendios cada vez más complejo, marcado por grandes fuegos simultáneos, cambios extremos de comportamiento y una creciente afección sobre núcleos habitados.