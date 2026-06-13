La Generalitat pone en marcha dos nuevas bolsas de trabajo de profesorado artístico y de FP

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Aula del Institut Tecnològic de Barcelona (ITB), centro referente en FP en Catalunya.

Aula del Institut Tecnològic de Barcelona (ITB), centro referente en FP en Catalunya. / Manu Mitru

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EFE

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Barcelona
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La Generalitat ha puesto en marcha dos nuevas bolsas de trabajo para cubrir determinadas especialidades que requieren una experiencia profesional específica, uno para enseñanzas artísticas, deportivas y de idiomas, y otra de expertos de sectores productivos en la Formación Profesional.

La conselleria de Educación y Formación Profesional ha informado este sábado de que ha acordado con el Comité Intercentros la creación de estas dos bolsas para disponer de un mecanismo que garantice la cobertura de las necesidades y la incorporación ágil y adecuada de estos perfiles, de acuerdo con los principios de publicidad, mérito, capacidad y transparencia.

Una de las nuevas bolsas es de profesorado especialista de enseñanzas artísticas, deportivas y de idiomas; la otra, de personal experto procedente de sectores productivos que quiera impartir actividades formativas en la FP.

En el primer caso, el profesorado especialista debe dar respuesta a actividades docentes recurrentes en enseñanzas deportivas y ciclos formativos de artes escénicas, aunque también podrá incorporarse a otras enseñanzas (idiomas, artes plásticas y diseño) cuando no haya disponibilidad de profesorado en la bolsa de personal docente.

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Por su parte, el personal laboral experto aporta conocimientos y dominio de procesos específicos vinculados a su sector productivo y puede impartir determinados módulos profesionales de FP.

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