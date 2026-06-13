La Policía Nacional alerta de una nueva estafa: "Que no te sorprenda escuchar gritos de tu supuesto familiar pidiendo socorro"

La Policía Nacional ha lanzado una nueva alerta a través de sus redes sociales. Lo ha hecho tras detectar un nuevo tipo de fraude que busca aprovecharse del miedo y la preocupación de la gente por personas cercanas o del entorno familiar: "La estafa por urgencia hospitalaria", la han bautizado. Según cuenta el cuerpo de policía, todo empieza con una llamada. Al otro lado de la línea, un supuesto médico informa a la víctima de que un familiar ha sufrido un grave accidente y que se encuentra en situación crítica, por la que necesita atención inmediata.

Con esto, los estafadores buscan generar una reacción inmediata y evitar que la persona tenga tiempo de pensar: "Que no te sorprenda escuchar gritos de tu supuesto familiar pidiendo socorro. Te van a pedir que no cuelgues ni contactes con nadie. Además, te van a solicitar una cantidad de dinero para poder salvarle la vida", detalla la policía. La clave está en mantener a la víctima bajo presión constante, de forma que esté condicionada todo el tiempo.

El inicio de todo

El pasado mes de mayo, las autoridades detuvieron a un hombre por haber estafado a varias personas con esta técnica. Llamaba a sus víctimas -personas, de edades comprendidas entre 85 y 100 años, en situación de vulnerabilidad y que se encontraban solas en su domicilio- y empleaba audios en los que se escuchaba a sus supuestos hijos llorar y pedir auxilio para evitar lesiones o la propia muerte. Finalmente, el hombre acabó detenido como presunto autor de 13 delitos de estafa en Madrid, Valencia y Murcia.

Según el Ministerio de Interior, la investigación policial aún se mantiene abierta. No obstante, esta se inició mucho antes de la detención del hombre: a principios de este año, los agentes tuvieron conocimiento de esta modalidad de fraude a través de una mujer que había recibido una llamada de un número oculto. La persona al otro lado del teléfono le dijo que su hijo se encontraba sobre la mesa de operaciones y que tenía que utilizar unos clavos de oro de un valor muy importante por los que tenía que pagar.

El falso médico solicitó todos los números de contacto de la víctima para mantenerla ocupada y aislarla de cualquier comunicación exterior. Los agentes comprobaron, además, que cuando la mujer intentaba contactar con algún familiar, el médico le instaba a no hacerlo, incidiendo en la urgencia vital bajo la que se encontraba su hijo. La llamada se alargó durante más de una hora y media hasta que, finalmente, el estafador solicitó a la víctima que metiera todo su dinero y sus joyas en bolsas y las lanzara por la ventana, donde un cómplice estaría esperando para recogerlas y llevarlas al hospital.

Una variante de una ciberestafa

De acuerdo con el Ministerio de Interior, la "estafa por urgencia hospitalaria" es una variante de la "estafa por el hijo en apuros" -un fraude mediante el cual los ciberdelincuentes se hacen pasar por hijos a través de aplicaciones de mensajería para comunicar una urgencia- y se está incrementando exponencialmente en España. En algunas ocasiones, las llamadas han llegado a prologarse hasta cinco horas y, cuando las víctimas conseguían hablar con sus familiares o se daban cuenta de que se trataba de un engaño, sufrían ataques de ansiedad o graves cuadros cardiacos.

Ante esta situación, las autoridades decidieron establecer un dispositivo de búsqueda y protección, gracias al cual pudieron encontrar al hombre. El pasado 29 de abril, se llevó a cabo la entrada y el registro del domicilio del sospechoso, donde se encontraron todo tipo de joyas y teléfonos móviles, así como documentación relacionada con los hechos delictivos, prendas de ropa usadas y un coche de alta gama.

Desde la Policía Nacional, instan a llamar inmediatamente al teléfono 091 en caso de ser víctima de cualquier tipo de estafa o presentarse en alguna dependencia policial cercana para denunciar los hechos. Pero, sobre todo, en caso de recibir una llamada sospechosa, "no piques, mantén la calma y comprueba que todo esté en orden".