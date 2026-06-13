El "drama" de Cristina Pedroche antes de ir a la inauguración de StreetXo Ibiza: "¿Creéis que la gente se va a dar cuenta?"

Cristina Pedroche ha compartido con sus seguidores de Instagram un imprevisto de última hora antes de acudir a uno de los eventos más esperados de la temporada en Ibiza: la inauguración de StreetXO, el restaurante de Dabiz Muñoz en la isla. Lo que iba a ser una tarde de preparación, maquillaje y puesta a punto terminó con un pequeño “drama” estético que la presentadora no dudó en enseñar en redes sociales.

La colaboradora apareció en un vídeo visiblemente sorprendida tras subir de la piscina y descubrir que el gorro con el que se protegía del sol le había dejado una marca muy evidente. “Estoy a punto de ir a la inauguración de StreetXO en Ibiza con prensa, gente importante de la isla, familiares, amigos... y he subido de la piscina y me he llevado una sorpresa”, empezó contando.

El motivo de su preocupación era una señal en la frente que, según explicó, no desaparecía pese al paso del tiempo. Pedroche reconoció que ya había notado antes que el gorro de piscina le apretaba, aunque no imaginaba que la marca fuera a permanecer tanto rato. “Había notado que me apretaba un poco el gorro”, comentó antes de enseñar el resultado a cámara.

“No puedo parar de mirarme”

La presentadora explicó que llevaba bastante tiempo maquillándose y preparándose para acudir al acto, pero la marca seguía ahí. “Llevo un montón de rato entre que me he maquillado y preparado y no se quita”, lamentó en el vídeo, entre la preocupación y el humor.

Pedroche, fiel a su naturalidad en redes, compartió la escena sin filtros y preguntó directamente a sus seguidores si creían que el resto de invitados se daría cuenta. “No puedo parar de mirarme. ¿Creéis que la gente se va a dar cuenta?”, dijo mientras mostraba la zona afectada.

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Además, reconoció que ni siquiera podía recurrir al pelo para disimularlo del todo. “El pelo no llega a taparme eso”, añadió, dejando claro que el imprevisto le había pillado justo antes de salir hacia la inauguración.