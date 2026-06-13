Helicópteros y buzos continúan buscando al menor desaparecido en moto de agua en Roses

Los Bombers de la Generalitat han reanudado este sábado por la mañana la búsqueda del joven de 16 años desaparecido desde el miércoles por la noche, cuando participaba en una salida guiada con moto de agua en Roses. El dispositivo, que se había suspendido el viernes por la noche con la llegada de la oscuridad, no continuó durante la madrugada y se ha reactivado esta mañana en coordinación con la Guardia Civil.

Un helicóptero de los Bombers de la Generalitat está sobrevolando la zona del Cap de Begur para rastrear el litoral desde el aire. Las operaciones se centran entre el punto donde el viernes se localizó la moto de agua, en la playa de Pals, así como en la costa de Begur. Paralelamente, la Guardia Civil participa en la búsqueda marítima con buzos especializados que inspeccionan puntos concretos del litoral.

Operativo de emergencias busca al menor de 16 años desaparecido hace dos días en Roses . / Bombers

La moto de agua que conducía el menor apareció volcada el viernes en la playa de Pals, cerca del término municipal de Begur, dos días después de que los responsables de la actividad alertaran de que el joven no había regresado con el resto del grupo a la playa de Santa Margarida. Los Bombers de la Generalitat mantienen la hipótesis de que el chico podría haber perdido el chaleco salvavidas y haberse hundido.

Noticias relacionadas

Durante la jornada del viernes, los equipos de emergencia peinaron a pie la costa entre L'Escala y L'Estartit, además de desplegar drones en el entorno de las Illes Medes. El hallazgo de la moto en Pals amplió el radio de búsqueda hacia el sur, aunque los responsables del operativo recuerdan que las corrientes marinas pueden variar y dificultan determinar con precisión la zona donde podría encontrarse el desaparecido.