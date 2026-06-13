Solidaridad
Más de 1.000 personas participan en la Segunda Carrera Antirracista de Barcelona
El evento forma parte de una serie de nueve carreras que empezó el pasado 23 de mayo en Terrassa
El Sindicato Mantero organiza la Segona Cursa Antirracista de Barcelona: será el 13 de junio y recorrerá Montjuïc
Más de 1.000 personas, según cifras de la Guardia Urbana, han participado este sábado en la Segunda Carrera Antirracista de Barcelona, organizada por el colectivo de manteros Top Manta y que ha recorrido cinco kilómetros por la montaña de Montjuïc.
Este evento, celebrado para rechazar el racismo y los discursos de odio, forma parte de una serie de nueve carreras que empezó el pasado 23 de mayo en Terrassa (Barcelona) y acabará el próximo 11 de abril en Manresa (Barcelona).
En declaraciones a EFE, el portavoz de Top Manta, Lamine Sarr, ha defendido este mismo sábado que es necesario organizar este tipo de eventos por "cómo está aumentando" la extrema derecha y los discursos de odio anti-inmigración.
Por eso, añadió que "más que una competición es una fiesta" y explicó que el año que bien esperan poder conseguir el permiso para poder hacerla en el centro de Barcelona y repartir 5.000 dorsales.
"Una excusa para luchar contra el racismo"
"Es una excusa para luchar contra el racismo. Las personas con dorsal y sin dorsal pueden venir a correr porque hoy es un día histórico, es un día de alegría", ha señalado Sarr, sobre una carrera que agotó hace semanas los 1.500 dorsales disponibles.
La competición, de 5 kilómetros por la montaña de Montjuïc, coincide con la entrada en vigor del Pacto de Migración y Asilo Europeo, que según Sarr es un acuerdo "de vergüenza, colonial, que está violando todos los derechos de las personas migrantes".
Tras esta segunda edición de Barcelona, se celebrarán las carreras de Sabadell, el 4 de octubre; La Garrotxa, el 10 de octubre; Solsona, el 24 de octubre, y Vic, el 25 de octubre.
La carrera está organizada por Top Manta, una cooperativa fundada por los manteros de Barcelona, y otras entidades y colectivos antiracistas.
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