Los trenes más largos de Rodalies ya pueden circular por toda la R1

Las dobles composiciones de Rodalies –esas circulaciones en las que dos trenes avanzan juntos unidos por el morro– ya pueden detenerse en todas las estaciones de la R1. Hasta ahora, estos trenes de 200 metros, y que pueden absorber hasta 1.500 pasajeros a la vez, solo podían llegar hasta Arenys de Mar. En el resto de la línea del Maresme, que llega hasta Maçanet-Massanes, los andenes eran demasiado cortos.

Por ello, se han tenido que alargar los apeaderos para poder ofrecer circulaciones con un total de 10 vagones –cinco coches por cada uno de los dos trenes Civia que van enganchados– en toda la línea. Estos trenes dobles, de momento, reforzarán el servicio todos los fines de semana del verano, un momento de especial afluencia a municipios del Alt Maresme y de la Selva de la línea. La idea es que vayan siendo más habituales en la línea una vez Alstom envíe los 110 trenes que tiene comprados Rodalies. Se prevé que los primeros, tras una serie de problemas en la planta de producción de la compañía en Santa Perpètua de Mogoda, lleguen a finales de 2026.

La adaptación de las estaciones, prevista en el Pla de Rodalies 2020-2030, no ha pasado solo por asegurarse de que todos los andenes de la línea sean de más de 200 metros. También se han tenido que realizar instalaciones como el 'Agente Único', un sistema que permite a los maquinistas a supervisar la entrada y salida de los viajeros en estos nuevos andenes alargados.

Las más usadas del verano

La R1 se convierte así en la segunda línea de toda la red ferroviaria catalana en poder estar cubierta íntegramente por estos trenes de máxima longitud. Ya era posible en todas las estaciones de la R2. Estas dos líneas, precisamente, concentran más del 80% de la demanda diaria de Rodalies y son las únicas que han visto solucionadas todas las limitaciones temporales de velocidad derivadas de la crisis ferroviaria del accidente de Gelida, según explicó el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, la semana pasada.

De hecho, la R1 y la R2, que bordean la costa del Maresme y del Garraf respectivamente, verán reforzado su servicio durante la temporada estival. En las horas centrales de la mañana y la tarde (entre las 10.00 y las 12.00 horas; y entre las 17.30 y las 19.30 horas) de los sábados, domingos y festivos hasta el próximo 1 de octubre, los trenes de la R1 tendrán una frecuencia de 10 minutos entre Mataró y Plaza Catalunya.

En el caso de la R2, los fines de semana también se reforzará la línea con ocho frecuencias adicionales hasta Platja de Castelldefels entre las 9.00 y las 13.00 horas. Por la tarde, pondrá nueve frecuencias más entre las 16.00 i las 20.00 horas.