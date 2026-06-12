Jesús G. Maestro, profesor universitario: "Yo no quiero tratar con mi personaje de Internet"

A causa de la creciente circulación de contenidos académicos en las redes sociales, figuras como la del profesor Jesús G. Maestro han terminado ocupando un espacio muy destacado dentro del entorno digital, donde fragmentos de sus clases han adquirido vida propia más allá del aula y han alcanzado cifras de visualizaciones muy elevadas. Este catedrático ha decidido explicar cómo vive esta situación.

Jesús G. Maestro, profesor especializado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, acudió esta semana al famoso podcast The Wild Project, presentado por el 'youtuber' Jordi Wild, para hablar sobre su inesperada notoriedad en redes sociales. El académico, conocido por sus vídeos sobre el Quijote, Cervantes y la cultura en general, se mostró distante respecto a la imagen pública que le ha construido Internet.

Para empezar, Jordi Wild pregunta al catedrático si es consciente de la magnitud que tiene su personaje en Internet. Maestro responde que "realmente no, porque yo no consulto, no vivo en Internet. Yo vivo en la realidad, y aunque Internet forma parte de la realidad, procuro realmente estar más atento a otras cuestiones. El personaje es, en todo caso, para el que quiera tratar con él. Yo no quiero tratar con él".

Relación con su personaje

Además, admite que no se llevaría bien con su propio personaje de Internet: "Indudablemente no, porque es incompatible. Es decir, ese personaje está para lo que está. Es un personaje que naturalmente dramatiza hechos para hacerlos más visibles, para hacerlos más expresivos, pero eso no quiere decir que la persona que hay detrás esté de acuerdo en muchos aspectos con ese personaje".

También explica como empezó a subir vídeos de sus clases universitarias: "A mí me parece oportuno que, de la misma manera que se prepara y se escribe un libro y el libro queda registrado, las clases de universidad o las interpretaciones que se hacen en una universidad sobre literatura o sobre la materia que sea, queden también en un momento dado registradas".

Conceptos de la fama y el éxito

Además, explica que para él la fama consiste en que hablen de ti quienes no te conocen. Sobre el éxito, por otro lado, opina que es siempre mentiroso y engañoso y que en Internet, una vez se expande algo, pasa a ser incontrolable. Por eso, cree que la fama y el éxito ni hay que celebrarlos ni hay que lamentarlos.

Finalmente, hace una última reflexión sobre lo que los demás opinan de su personaje o de su persona: "Yo no soy responsable de lo que los demás hacen conmigo en sus pesadillas, en sus sueños y en sus conversaciones. Cada uno de nosotros hace su trabajo y luego, a partir de ahí, como diría Quevedo, cada uno hace lo que puede y Fortuna hace lo que quiere".