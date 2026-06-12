Investigación abierta
¿Cómo es la terapia 'Nosotros los Nobles' que seguían Isak y Jonathan Andic con la terapeuta ecuatoriana?
El ejercicio versa sobre una película mexicana en la que hombre deshereda a sus hijos para que maduren
Jonathan Andic a su padre cinco meses antes de la caída mortal: "No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte"
Isak y Jonathan Andic siguieron una terapia familiar con la psicoanalista Julia L. meses antes de la caída mortal. Según recogen transcripciones que forman parte de la investigación policial, la terapeuta le planteó un ejercicio llamado 'Nosotros los nobles' que, según las referencias recogidas, se basa en la película mexicana del mismo título, dirigida en 2013 por Gary Alazraki, sobre un padre rico que finge la ruina familiar para obligar a sus hijos a madurar.
En las transcripciones a las que ha tenido acceso este diario, la terapeuta se dirige al fundador de Mango y hace referencia a una sesión en la que el padre había comentado al hijo que "había estado pensando en desheredarle". En este sentido, la psicoanalista le avanza que esa idea le permitiría reflexionar con sus hijos, "siguiendo la estela de 'Nosotros los Nobles'", si consideran que pueden vivir "satisfactoriamente y "felices" sin la idea de heredar "tanto dinero". "Aunque dinero –recalca la terapeuta– van a tener".
Según le comenta al fundador de Mango, la psicoanalista se propone trabajar con Jonathan, Judith y Sarah "qué quieren hacer de sus vidas, cómo quieren vivir y dónde quieren encontrar sus capacidades". "Esta estructura, esta reflexión les iría como anillo al dedo", le explica a Isak.
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