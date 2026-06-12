USTEC, CGT, Intersindical, CNT y COS llaman a 'llenar Barcelona' el domingo y advierten de que el curso comenzará con más huelgas

Los sindicatos USTEC, CGT, Intersindical, CNT y COS han hecho un llamamiento a "volver a llenar Barcelona" este domingo con una nueva manifestación. La marcha saldrá de los Jardinets de Gràcia a las 11:30 y terminará en la plaza de Catalunya. En una atención a los medios desde la plaza del Rei, los sindicatos han advertido este viernes de que el próximo curso comenzará con más huelgas y movilizaciones.

Desde USTEC, su portavoz, David Caño, ha reclamado una nueva ley del sector en Catalunya y ha constatado que la educación pública "ha tocado fondo". La delegada de CGT, Ingrid Chavarria, ha pedido que la sociedad salga a la calle para "salvar la emergencia educativa". Por parte de Intersindical, Marc Martorell ha subrayado que se trata de una "lucha por el futuro del país".

Desde USTEC, Caño ha señalado que es importantísimo volver a llenar las calles de Barcelona este domingo: "La educación ha tocado fondo", ha advertido, para recordar después que el sector recibe solo el 3 % de financiación, la mitad de lo que establece la ley (un 6 % del PIB).

El portavoz de USTEC ha planteado los dos "frentes" que priorizan las organizaciones sindicales: la reforma educativa y las mejoras laborales. Los sindicatos apuestan, por un lado, por situar el debate y la transformación "de fondo" a partir de la Asamblea Educativa de Catalunya del 20 de junio y de las reuniones de los claustros.

Así quieren fijar las "prioridades" del próximo curso, en el que desean que el catalán se convierta en un eje importantísimo y transversal. "Estamos a la cola en resultados y en inversión; tenemos que volver a ser un ejemplo de mejora educativa y no de fracaso escolar", ha argumentado Caño.

Por otro lado, los sindicatos han insistido en el llamamiento a la movilización de este domingo, pero también han advertido de que habrá nuevas huelgas y más acciones al inicio del próximo curso, en septiembre. La principal reivindicación es una nueva reforma de la ley catalana: "La actual es insuficiente e impotente, no soluciona nuestros problemas", ha reiterado Caño.

Salvar la educación pública

Por su parte, desde la CGT, Chavarria ha afirmado que las reivindicaciones de los docentes ya no tienen que ver ni con las condiciones laborales ni con los salarios, sino con "salvar la educación pública". La delegada de CGT ha hecho un llamamiento "a toda la población y a todos los sectores" para apoyar la manifestación del domingo.

"Necesitamos a todo el mundo para defender la sociedad que merecemos, porque la educación es el futuro del país", ha enfatizado. Chavarria también ha reafirmado que los sindicatos pedirán a los grupos parlamentarios una mayor inversión en educación para alcanzar el 6 % del PIB, tal y como establece la ley de 2017.

"Si hay dinero para ampliar el aeropuerto y las vías del tren, para macroproyectos turísticos y para los Mossos d'Esquadra, también debe haberlo para la educación pública", ha opinado la representante de CGT, quien ha advertido de que el próximo curso "la lucha continuará".

Lucha por el futuro del país

En cuanto a Intersindical, Martorell ha insistido en que la manifestación del domingo debe servir para demostrar que la lucha de los trabajadores de la educación cuenta con un "amplio apoyo social". "No se trata solo de nuestras condiciones laborales, sino de una lucha por el futuro del país", ha concluido.

Desde la COS, Raul Ortega ha reivindicado la "dignidad" y la "coherencia" del sector educativo.

La manifestación del domingo saldrá a las 11:30 de los Jardinets de Gràcia y terminará en la plaza de Catalunya, donde los sindicatos pronunciarán discursos para cerrar la marcha.

La movilización llega diez días después de que los docentes rechazaran, mediante una consulta celebrada la semana pasada, el preacuerdo entre Educación y los sindicatos CCOO, UGT, USTEC y Profesores de Secundaria.

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Los docentes volvieron a la huelga el martes, con una manifestación que partió de la plaza de España y reunió a 6.500 personas según la Guardia Urbana y a 45.000 según los sindicatos. Convocados también por USTEC, CGT, Intersindical, CNT y COS, se concentraron en las Torres Venecianas para iniciar una marcha que finalizó en el Parlamento, donde los sindicatos entregaron una carta a los grupos parlamentarios para exigir una mayor inversión en educación. La manifestación coincidió con la llegada del Papa León XIV a Barcelona.