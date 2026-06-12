Los siete meses de pulso social contra la concertación del Bachillerato en Aragón: de los paros en los centros a una huelga de "éxito"

Un tanto para una escuela pública movilizada. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha estimado favorablemente las medidas cautelares que urgían la suspensión del Bachillerato concertado en la comunidad y que fueron solicitadas por las 17 entidades que desde el pasado noviembre mantienen un pulso incansable contra esta medida. Primero desde las calles y luego desde los tribunales, organizaciones, federaciones y fuerzas políticas de la izquierda aragonesa han dedicado los últimos siete meses a rechazar con vehemencia un convenio que consideran "innecesario" y "segregrador". Ahora, la Justicia les ha concedido un primer triunfo, pero todavía quedan batallas por librar.

El camino ha sido largo. El punto de partida que despertó las primeras protestas hay que fijarlo en las Cortes de Aragón el 24 de septiembre de 2025, cuando el presidente de Aragón, Jorge Azcón, anunció durante el debate sobre el estado de la comunidad el proceso de concertación del Bachillerato para el curso 2026-2027. "Es injusto que haya alumnos que tengan que dejar el colegio concertado en el que han estudiado toda su vida”, dijo entonces.

Aquello no sentó bien en sindicatos y otras organizaciones, que empezaron a sembrar el germen de las movilizaciones con un mes de noviembre repleto de protestas contra la concertación, pero también contra la gratuidad de la educación de 0-3 años y en defensa de una escuela pública de calidad. Su primera muestra de fuerza en la calle fue el 26 de noviembre, cuando ya miles de personas participaron en una manifestación en Zaragoza.

Aquel mes también se publicó en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la orden sobre conciertos educativos que sale cada año y de la que, según aseguran las entidades demandantes, se sirven los centros que ya tienen otras etapas concertadas para solicitar que esta medida se extienda a Bachillerato, normalmente sin éxito.

Meses después, en enero de este 2026, CGT lideró tres jornadas de huelga que fueron muy secundadas por profesores y personal no docente. Entonces, el Ejecutivo autonómico ya había anunciado elecciones en Aragón, manteniendo entre sus planes la concertación del Bachillerato. Esta medida ya había sido acordada por PP y Vox en su pacto de Gobierno de agosto de 2023.

El 7 de abril de 2025, la entonces consejera en funciones de Educación, Tomasa Hernández, confirmó el anuncio de Azcón y al día siguiente e Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicó la orden que habilitaba por primera vez la posibilidad de suscribir conciertos educativos de carácter singular para las enseñanzas postobligatorias de Bachillerato.

Aquella modificación de la orden y "los términos" en los que fue publicada fue "la gota que colmó el vaso" para las 17 entidades demandantes, que con sus movilizaciones también habían denunciado la falta de recursos humanos y materiales que sufrían los centros educativos. En abril se acrecentó el rechazo a la situación y el lema que habían lanzado en noviembre, "dinero público para la escuela pública", cogió fuerza en las calles. Algunas organizaciones sindicales como CGT o CCOO ya valoraban la posibilidad de aplicar medidas legales contra la medida.

La escuela pública retomó también los paros a las puertas de los centros educativos y, el 13 de mayo, las 17 organizaciones en defensa de la escuela pública recurrieron ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) para pedir la medida cautelar que paralizara el proceso. Su petición fue admitida a trámite por el TSJA días después.

En esos días, además, también se hicieron oir en las Cortes de Aragón, adonde acudieron el 14 de mayo para protestar contra la concertación de Bachillerato en el primer pleno de la legislatura tras ganar Azcón las elecciones. Miembros de sindicatos y asociaciones de familias lanzaron octavillas desde la tribuna de público y el pleno se tuvo que suspender 5 minutos.

Noticias relacionadas

Con un Gobierno autonómico sin miras de cambiar sus pretensiones, el punto álgido de las protestas se vivió los días 19 y 20 de mayo, cuando la huelga convocada contó con un respaldo mayoritario en las aulas y en las calles. Los convocantes la consideraron un "éxito". Miles de personas recorrieron el centro de Zaragoza el día 20 en una manifestación histórica, multitudinaria, que evidenció su unión y fuerza en defensa de la escuela pública.