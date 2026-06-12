La Sagrada Família batió su récord de público autóctono en la inauguración de la Torre de Jesús por el Papa: el 77%

El éxito de afluencia de los dos eventos más multitudinarios del papa León XIV en Barcelona ha dejado un interesante reguero de datos sobre movilidad. Por ejemplo, la zona de Montjuïc, que suele registrar importantes afluencias de público por eventos deportivos o de ocio, mutiplicó por más de dos su actividad habitual de un martes, con un incremento del 126%, debido a la Vigilia en el Estadio Lluís Companys.

La Sagrada Família, la basílica más visitada del mundo, por su parte, registró el miércoles, cuando tuvo lugar la Santa Misa y la bendición de la Torre de Jesucristo, la mayor concentración de público español de toda su serie histórica analizada: el 77% de los visitantes eran de origen español, autóctono, cuando normalmente el público extranjero suele suponer del 67%.

Los datos han sido obtenidos de forma anónima por la herramienta Smart Steps de Telefónica

Estos son los datos sobre los dos eventos con más público de la ciudad condal analizados con la herramienta Smart Steps de Telefónica. Se trata de una plataforma de análisis de multitudes desarrollada a través de su unidad de negocios digitales Telefónica Tech, que utiliza técnicas de inteligencia artificial y análisis avanzado para procesar datos anonimizados, categorizados, extrapolados y agregados de millones de líneas móviles.

Gráfico de barras que muestra los asistentes de otras provincias a la vigilia del Estadi Olímpic.

Los datos de la herramienta, que permite extraer mapas de calor por franjas horarias, destacan que el patrón horario en el Estadi Olímpic Lluís Companys se invirtió totalmente respecto a un día habitual. El mediodía, que en condiciones normales concentra el 22% del tráfico diario, cayó al 13%, el tramo más bajo de la jornada ya que había ya calles cortadas. La actividad se desplazó íntegramente hacia la tarde: la tarde-noche fue el tramo dominante con el 31% (contra los 24-25% de referencia) y la noche casi dobló su peso habitual, pasando del 13% al 21%.

Un 32% más de asistentes barceloneses

El perfil del visitante experimentó una transformación radical también. El público internacional cayó del 41% al 17%, mientras que el nacional casi cuadruplicó su participación, pasando del 7% al 25%. La afluencia del residente barcelonés creció en este evento hasta el 32%, "reflejo del carácter juvenil y local de la vigilia: grupos parroquiales de la ciudad y jóvenes inscritos directamente desde Barcelona". En total, ocho de cada 10 asistentes fueron de origen español, confirmando que "la vigilia fue un evento de peregrinos españoles, no de turismo internacional".

El otro acto multitudinario analizado, la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, registró un incremento de afluencia en la zona estricta de la basílica de tan sólo un 12% más sobre un día habitual, ya que el acceso estaba limitado. El impacto real estuvo en la calle. La herramienta sitúa una afluencia del 83% más que cualquier otro día en la zona del recorrido del papamóvil, del Consell de Cent con Passeig de Gràcia. "Los datos evidencian que, aunque el interior fue un acto cerrado, el Eixample absorbió una concentración de visitantes muy superior a cualquier miércoles ordinario", señalan desde Telefónica.

La herramienta Smart Steps sitúa una afluencia del 83% más que cualquier otro día en la zona del recorrido del papamóvil

La Sagrada Família, que experimenta habitualmente su pico de público en mediodía y tarde por el turismo diurno, tuvo más afluencia en la tarde-noche, aumentando la afluencia al 28%, mientras la noche casi dobló su peso habitual, del 9% al 19%, certificando que miles de visitantes rodearon la basílica en las horas del papamóvil y permanecieron en el entorno mucho después del acto. Mientras, el público del mediodía se desplomó del 26 al 16%.

Gráfico de barras que muestra los asistentes de otras provincias a la visita del Papa a la Sagrada Familia.

En la Sagrada Família se produjo el caso más extremo de inversión de perfil de toda la visita. En un miércoles ordinario, el 67% de los visitantes de la Sagrada Família es internacional. El 10 de junio ese peso colapsó al 23%, mientras el nacional (sin contar Catalunya) multiplicó por nueve su participación habitual, del 3% al 30%. El residente barcelonés también creció, del 22% al 34%, y el visitante del resto de Catalunya representó el 12% restante.

"Estamos contribuyendo a la digitalización de empresas y administraciones públicas con más y mejores servicios que permiten, por ejemplo, dimensionar los servicios de transporte en función de las necesidades reales" Carlos Martínez — Director de IA y Datos de Telefónica Tech

Según explica Carlos Martínez, director de IA y Datos de Telefónica Tech, la información de movilidad procedente de las redes de telecomunicaciones "tiene un gran valor para múltiples sectores". "Con nuestra plataforma Smart Steps analizamos la movilidad de multitudes y estamos contribuyendo a la digitalización de empresas y administraciones públicas con más y mejores servicios que permiten, por ejemplo, dimensionar los servicios de transporte en función de las necesidades reales, conocer los patrones de comportamiento de los usuarios para adecuar la oferta de ocio y turismo y, en definitiva, poder tomar decisiones basándose en datos que logran un mayor impacto en el negocio, mejorando la experiencia del ciudadano”, concluye.