Un proyecto solidario de Lleida, reconocido por BBVA AM con una donación de 72.000 euros

BBVA Asset Management ha hecho pública la lista de los ganadores de la octava Convocatoria Solidaria BBVA Futuro, una iniciativa que tiene como objetivo apoyar proyectos sociales y medioambientales que generan un impacto positivo en la sociedad.

En esta edición, ha premiado 25 iniciativas solidarias que recibirán entre 32.000 y 72.000 euros, sumando en total una donación de un millón de euros. Este año, la gestora de activos de BBVA ha priorizado los proyectos medioambientales vinculados a la restauración, reforestación y prevención de incendios forestales, como ha detallado en un comunicado.

Cuatro entidades catalanas recibirán el apoyo de BBVA Asset Management, gestora de activos de BBVA, dentro de la octava Convocatoria Solidaria BBVA Futuro. Los proyectos premiados suman 168.000 euros y se centran en la atención a personas con discapacidad física o neurológica, la investigación contra el cáncer colorrectal, el refuerzo educativo de menores en situación de vulnerabilidad y la prevención de incendios a través de la gestión sostenible del territorio. Con esta iniciativa, BBVA impulsa su vinculación con Cataluña y su compromiso con el desarrollo del tejido económico y social, acompañando a familias, empresas e instituciones en sus retos y oportunidades.

Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida (ASPID) recibirá uno de los grandes premios de esta edición, dotado con 72.000 euros, para su proyecto “Construcción del nuevo Centro de Atención Diurna y Usos Polivalentes”. Beneficiará potencialmente a 298 personas con discapacidad física o neurológica de alta complejidad. La iniciativa permitirá acondicionar y equipar uno de los únicos tres centros especializados en Catalunya para gran discapacidad física o neurológica de alta complejidad, como el daño cerebral, permitiendo una atención integral que el entorno familiar no puede cubrir. El proyecto contempla las obras de adecuación interior y la prestación de servicios de atención diurna e itinerarios de inserción laboral, con el objetivo de favorecer la autonomía y reducir la sobrecarga de cuidados de las familias.

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Desde 2018, Catalunya ha recibido cerca de un millón de euros a través de la Convocatoria Solidaria BBVA Futuro. En esta edición, las iniciativas reconocidas tendrán impacto en Lleida, Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Castellterçol, Castellcir y Lladó, con proyectos que abordan necesidades sociales muy diferentes pero conectadas por un mismo objetivo, mejorar la vida de las personas y proteger el entorno.