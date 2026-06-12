El padre del bebé maltratado admitió a la familia que había "zarandeado" al pequeño y tratado de forma brusca

La madre del bebé maltratado que ingresó el pasado 16 de marzo en el Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona con graves lesiones por todo el cuerpo reprochó a su marido, que permanece en prisión, que había “zarandeado” al niño, que entonces tenía seis semanas. La mujer se lo dijo a su cuñado y este se lo comentó al progenitor acusado, quien, a su vez, le admitió de forma implícita el suceso. Este viernes han declarado ante el juez que instruye el caso los abuelos del menor, tanto paternos como maternos, así como otros familiares. Todos ellos han asegurado que en ningún momento se dieron cuenta de que el pequeño pudiera haber sido maltratado, aunque algunos de los testigos han precisado que el progenitor era “brusco con el bebé", “frío” y “poco cariñoso” con su esposa.

Los abuelos maternos han reconocido que la pareja les había dicho que no fueran la última semana a ver a su nieto porque necesitaban “tranquilidad” y porque la madre no se encontraba bien. En este mismo sentido, el abuelo paterno también ha recordado que, antes de que el pequeño ingresara en el Vall d’Hebron, tampoco le dejaron ir a visitar al niño porque la mujer tampoco estaba bien. En cambio, sí lo había hecho su exmujer —están separados— días antes. Ninguno de ellos vio nada anormal, aunque estos testigos han reconocido que la madre del menor estaba preocupada por la salud del bebé e, incluso, remitió a su familia —padres, hermana y primo— fotos del hematoma que tenía el niño en la cara y de las heces que hacía. El juez les ha pedido el móvil a la abuela paterna y a la hermana, que también trabaja en el Valle d'Hebron, de la mujer para comprobar cuando se remitieron esas imágenes, así como los mensajes que se enviaban.

Los testigos, tanto los abuelos maternos, como los paternos, como otros familiares, han explicado por qué la madre del bebé no llevaron al Hospital Vall d'Hebron al pequeño si se encontraba mal, pues ella era enfermera de este centro sanitario y el niño había nacido alló. Estis familiares han explicado que la progenitora no quería acudir al hopital donde trabajaba por que estaba descontenta en cómo la habían tratado en el parto y que "lo había pasado muy mal". Al final, fue cesarea. El hecho de que fueran los padres del pequeño de periplo antes a otros centros sanitarios (un ambulatorio, el Hospital del Mar, Sant Joan de Déu y Sant Pau), era, según estos testigos, porque los médicos nos les daba una solución a los problemas de salud que tenia el menor, que no paraba de llorar.

Tanto los familiares de la madre como lo del padre han subrayado en su declaración que no vieron en ningún mommento violencia hacia el bebé por parte de ninguno de los dos progenitores y que si lo hubieran visto no lo habrán consentido. Sin embargo, ninguno de ellos se explican el origen de las graves lesiones que tenía el pequeño, tanto la rotura del femur y de costillas, como la fisura anal y las lesiones cerebrales. Uno de los testigos si que ha afirmado que igual algunas de esas heridas podría haberselas provocado al niño cuando los padres los enrrolaban en una manta y quizá este intentaba salir.

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Esa preocupación por la salud del bebé la ha relatado con pelos y señales el primo de la madre del bebé que, además, ejerce como médico en el mismo Valle de Hebrón. A él la acusada le consultaba a menudo cosas relacionadas con su hijo, incluso sobre las heces que, según ella eran grandes, que hacia el pequeño. La defensa de la madre sostiene que esa acción demuestra que la imputada se procupaba y que, por lo tanto, no hubo omisión de su deber de cuidado. En los interrogatorios a salido a relucir que era el padre quien se encargaba más del pequeño, porque su mujer se encontraba mal a causa de la cesárea. Cuando iban los abuelos, han dicho estos, la mujer estaba siempre dormida y descansando.