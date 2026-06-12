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Malas relaciones

Jonathan Andic a su padre cinco meses antes de la caída mortal: "No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte"

La policía indaga en las malas relaciones entre el fundador de Mango y su hijo

La fiscalía cree que hay riesgo de fuga de Jonathan Andic por su "altísima capacidad económica"

Jonathan Andic, a su salida de los juzgados de Martorell

Jonathan Andic, a su salida de los juzgados de Martorell / Zowy Voeten

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Germán González

J. G. Albalat

Barcelona
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"Tener un hijo como yo es lo más duro que puede pasarle a un padre. He recordado algunas discusiones donde no me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte". Este fragmento de un mensaje enviado por Jonathan Andic a su padre, Isak Andic, a mediados de julio de 2024 es una de las principales pruebas que tienen los investigadores sobre las malas relaciones entre el fundador de Mango y su hijo.

Los Mossos d'Esquadra recuperaron los mensajes del teléfono móvil de Isak después de la caída mortal en Collbató el 14 de diciembre de 2024. En este dispositivo encontraron información sobre la relación que tenían los dos y que no era la mejor. De hecho, para la jueza de Martorell que investiga el caso este enfrentamiento paternofilial sería un móvil para cometer el crimen.

En un mensaje al que ha tenido acceso este medio, fechado el 16 de julio de 2024, Jonathan pregunta a su padre cómo ha ido el viaje pera después explicar que está "en pleno maratón" con la terapeuta que trataba a los Andic. Es en este contexto que el hijo del dueño de Mango le dice a su padre que recordaba algunas discusiones entre los dos en las que su padre pensó "que era capaz hasta de matarte".

Sin embargo, Jonathan Andic sigue con la terapia hasta comprender "que era imposible sanear nuestra relación, no me sorprende que la cuerda casi se rompiera" e incluso asegura que la terapeuta le dijo mientras le hacía el diagnóstico: "rece para que su padre no muera hasta que haya pasado las cronologías", en referencia al tipo de terapia que compartía con Isak.

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"Ahora entiendo que mi necesidad de alejarme de ti era porque no tenía la madurez de aprender de un padre con tanta personalidad y con las ideas tan claras", escribe Jonathan antes de desearle un buen verano a su padre de forma afectuosa.

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