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Investigan a un profesor de un instituto de Málaga por una presunta agresión sexual a una alumna

El docente fue detenido por la Policía Nacional tras la denuncia de la menor, que situaba los hechos en el propio centro educativo cuando se quedaban a solas

Ciudad de la Justicia de Málaga.

Ciudad de la Justicia de Málaga. / EUROPA PRESS - Archivo

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La Opinión

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Un profesor de un instituto de Málaga capital está siendo investigado por presunta agresión sexual a una alumna menor de edad y ha sido suspendido en funciones de manera cautelar. El hombre, de 45 años, fue detenido por la Policía Nacional a principios de este mes de junio y las pesquisas siguen abiertas, han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

La investigación, adelantada por Sur, se inició con la denuncia de la menor en la que hace constar que los hechos habrían ocurrido en el centro educativo cuando ambos se quedaban a solas y el maestro fue arrestado y posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial. El instructor tomó declaración tanto al profesor como a la alumna, quedando el primero en libertad provisional mientras la investigación sigue su curso, añade el diario.

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Suspensión del docente

Fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional han explicado que, a la espera de la resolución que pueda determinarse tras el procedimiento judicial, la Dirección General de Recursos Humanos ha acordado como medida cautelar la suspensión de funciones del docente, que fue notificada el 3 de junio.

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