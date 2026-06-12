Los hospitales y centros de salud catalanes podrían recibir hasta 30 millones de euros para mejorar su climatización

Hace tan solo unos días, el Consejo de Ministros aprobó el despliegue de dos líneas de fondos para mejorar la climatización de infraestructuras esenciales. Una de 168 millones de euros para hospitales y centros de salud españoles. Y otra de hasta 200 millones de euros para escuelas y centros educativos. Según explican fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el reparto de estas subvenciones podría dejar hasta 30 millones de euros para mejorar la climatización y la eficiencia energética de los hospitales catalanes. Esta cifra, explican, se desprende de un cálculo realizado a partir del número de camas hospitalarias, centros de salud y consultorios locales que hay en Catalunya. Aunque el reparto y la cuantía final, afirman desde el Miteco, dependerá de lo que se decida en la conferencia sectorial de energía y de los criterios que establezcan las comunidades autónomas que, al fin y al cabo, son las que ostentan las competencias relativas a sanidad.

Esta medida es solo uno de los proyectos que prevé desplegar el Gobierno para hacer frente a los impactos del cambio climático en España. Justo este viernes, en un evento celebrado en Barcelona, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado que ya se está trabajando en un nuevo 'Plan Nacional de adaptación al cambio climático' con medidas para entender cuáles son los grandes riesgos climáticos a los que se enfrenta España y, sobre todo, desplegar medidas efectivas para mitigar el impacto de fenómenos como el calor extremo, las inundaciones, las sequías prolongadas, la pérdida de biodiversidad, los daños sobre infraestructuras y servicios esenciales y el deterioro de las condiciones de vida en entornos urbanos. En este contexto, ha explicado Aagesen, la lucha frente al calor extremo se erige como una de las grandes prioridades de la estrategia a nivel nacional.

El Gobierno afirma que está trabajando en la puesta en marcha de una Red Estatal de Refugios Climáticos y en el refuerzo de las políticas de prevención frente al calor extremo

Más allá de mejorar la climatización de hospitales y centros educativos, el Gobierno afirma que trabaja en la puesta en marcha de una Red Estatal de Refugios Climáticos y en el refuerzo de las políticas de prevención frente al calor extremo, especialmente para los colectivos más vulnerables. Además, según lo anunciado este viernes, entre las actuaciones previstas en esta futura estrategia destaca la creación de 10 nuevos servicios climáticos que facilitarán información especializada para apoyar la toma de decisiones en sectores especialmente sensibles a las condiciones climáticas como es el caso de la agricultura o la producción de energías renovables. Con todo ello, afirman desde el Miteco, España espera mejorar su preparación ante un cambio climático que, tal y como hemos visto en los últimos años, está dejando temperaturas cada vez más extremas.

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Otra de las líneas estrátegicas que prevé abordar esta iniciativa es la adaptación frente a otro tipo de extremos climáticos que afectan a España. En este sentido, Aagesen ha anunciado el impulso de nuevas medidas para mejorar la prevención frente a inundaciones, reforzar la adaptación de las ciudades ante extremos meteorológicos, promover la rehabilitación energética y climática de edificios, proteger el litoral y aumentar la resiliencia de infraestructuras críticas como las redes de transporte y los sistemas energéticos. En total, "el objetivo es desplegar hasta 176 medidas concretas orientadas a anticipar y reducir los impactos del cambio climático en ámbitos como la salud, el agua, la biodiversidad, la agricultura, las costas, la energía, la movilidad, el turismo o la planificación urbana", afirman desde el Miteco.