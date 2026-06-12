David Lago, alumno de Redondela con una de las mejores notas de la PAU en Galicia (9,75): "A mí lo que me gusta es resolver problemas"

Ni siquiera David Lago, acostumbrado a olimpiadas científicas, exámenes largos y pruebas en las que «no tienes ni idea de qué puede entrar», había calculado una nota así. El alumno de Redondela logró un 9,75 en la fase general de la PAU y una calificación final de 13,834 sobre 14. Su siguiente reto está ya en Barcelona.

La noticia le llegó en un día redondo. «Estoy bien… bueno, hoy tengo la graduación de Bachillerato en Redondela», cuenta, aún con la emoción de quien cierra una etapa. Había decidido aguantar sin mirar el correo hasta las 19.30 horas. Quería ver las notas con sus amigos. Pero antes sonó el teléfono. «Me llamó un número largo: era el presidente de la CIUG, que me quería felicitar». Poco antes de las 20.00 -él mismo confirmó el resultado.

«No me esperaba una nota tan alta», admite. Sus cálculos eran otros: «Una vez hecha la media, pensaba en un 13; siendo realistas, 13,2 o 13,3 si me salía mal». La duda venía por las lenguas. «Exámenes de Lengua y Lingua durante el curso no me habían salido tan bien. Nunca había sacado un 10 en Lengua». En la PAU, sin embargo, llegó. «Realmente no la considero difícil en gramática. Lo difícil es hacer muy bien el comentario y evitar algún error tonto».

El expediente impresiona: cinco dieces en ocho asignaturas. Sacó la máxima nota en Tecnología, Física, Historia, Matemáticas y Lengua; un 9 en Dibujo Técnico, un 9,5 en Galego y un 9,25 en Inglés. La polémica por Historia no le afectó: eligió la opción de anarquismo y socialismo y firmó un 10. Más crítico se muestra con Dibujo Técnico. «Lo corrigieron muy al alza, se nota. Para mi entender, no era acorde con el nivel de 2º de Bachillerato», señala.

A Lago le ayudó una escuela paralela: las olimpiadas. «Al participar en exámenes tan largos sabes que no suele sobrar tiempo, pero te parece menos exigente. En las olimpiadas no tienes ni idea de qué puede entrar. Te acostumbras a templar los nervios y controlar el tiempo». También cree que entrenar Física o Química hace que los exámenes de ciencias de la PAU resulten más asequibles. Pero no lo fía todo al talento. La receta es más simple: «Estudiar, la constancia».

Ahora mira al CFIS de la Universitat Politècnica de Catalunya, donde quiere cursar Matemáticas y Física. Hizo la prueba propia el viernes anterior a la PAU y sabrá el resultado alrededor del 25 de junio. «Me gustan las dos carreras bastante. Y la Informática también, pero en la carrera está más dirigida a programar y hacer programas útiles. A mí lo que me gusta es resolver problemas».

Si no entra, baraja la USC: Matemáticas y Física o Matemáticas e Informática. «Me quedan dos semanas para planteármelo», reconoce.

Una «suerte»: «Lo que me gusta, tiene salidas»

¿Una receta para los y las que están como él en este momento? Lo que no duda es el criterio: «Estudia lo que te gusta, no busques tanto las salidas profesionales, porque cuatro años sin vocación no vas a aguantar». En su caso, se alinean ambas cosas: «Tengo suerte, lo que me gusta tiene salidas».

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Con altas capacidades reconocidas desde Primaria, recuerda que le ofrecieron avanzar curso, pero lo rechazó. «Tenía compañeros en clase que no quería perder». Prefiere hablar de proyectos, retos y gente con sus mismas inquietudes. Para David Lago, la nota no es una meta final. Es otro problema resuelto antes del siguiente. Y así, hasta el infinito... o quizás.