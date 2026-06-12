La fiscalía cree que hay riesgo de fuga de Jonathan Andic por su "altísima capacidad económica"

La fiscalía ha presentado un escrito oponiéndose a la petición de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango Isak Andic, para que se retirasen las medidas cautelares adoptadas contra él por el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell. Jonathan Andic está acusado del presunto homicidio de su padre el 14 de diciembre de 2024 cuando los dos caminaban por un sendero en Collbató. Ese día, Isak Andic cayó desde una altura de 120 metros y murió en el acto.

Por este delito, la jueza de Martorell ordenó el ingreso en prisión provisional de Jonathan eludible con un millón de euros de fianza, además de retirada de pasaporte, prohibición de salir de España o comparecencias semanales. El abogado defensor de Jonathan, Cristóbal Martell, presentó un recurso contra la decisión judicial en el que pedía que se anulasen estas medidas cautelares. Ahora, la fiscal del caso, Teresa Yoldi, se opone.

En su escrito, la representante del Ministerio Público señala que existe "riesgo de fuga" de Jonathan Andic por "la altísima capacidad económica del investigado y la severidad de las penas a las que se enfrenta". Por eso considera que la fianza de un millón de euros como medida cautelar impuesta por la jueza "es proporcional a las circunstancias del caso, y asegura la permanencia del investigado a disposición judicial".

Para la fiscalía hay en este procedimiento "indicios existentes", derivados de los informes policiales, que apuntarían a una posible responsabilidad de Jonathan Andic. Entre ellos está el análisis de la geolocalización y contenido del teléfono móvil de la víctima; el registro de las llamadas realizadas por el investigado en el momento de los hechos, tanto a la pareja de su padre Estefanía Knutt como al 112, así como el informe técnico fotográfico de la escena del crimen.

La fiscal cree que estos documentos "contradicen" por un lado "la supuesta buena relación entre Jonathan Andic y su padre, en base a los mensajes obrantes en las actuaciones, y por otro lado la versión ofrecida por el investigado respecto al modo y circunstancias en que se produjo el fallecimiento de la víctima".

Muerte no accidental

El pasado 19 de mayo, Jonathan Andic fue detenido por los Mossos acusado de homicidio. La jueza considera que la muerte del fundador de Mango, Isak Andic "no fue accidental" y tuvo una "participación activa y premeditada" su hijo Jonathan. "Existen indicios suficientes para considerar al investigado como autor responsable de un delito de homicidio con resultado de muerte respecto de Isak Andic", señalaba la jueza quien ha ordenado a los Mossos que practiquen nuevas diligencias, como rastrear la señal del terminal de Jonathan en Ecuador en marzo de 2025 cuando, según dice él, se lo robaron o lo perdió.

En su recurso contra las medidas cautelares del juzgado, Jonathan Andic señalaba que su arresto policial fue "innecesario", ya que siempre estuvo a disposición de la Justicia. Su abogado consideraba que las imágenes de Jonathan esposado de camino al juzgado "inevitablemente divulgadas" son contrarias a la normativa europea y ha llevado "a un tsunami informativo en torno al auto interesadamente entregado a los medios que conducen a una suerte de condena social anticipada insoportable en un Estado Social y Democrático de Derecho".

También incidía en la "buena relación" entre padre e hijo, un punto que contradice la jueza y los investigadores tras examinar el contenido del móvil de Isak Andic. El auto de ingreso en prisión incidía en que la familia acudía a una terapeuta, que será citada a declarar como testigo, para argumentar los desacuerdos entre los Andic.

Jonthan Andic, que podría volver a pedir declarar en el juzgado, mantiene que no vio la caida de su padre y que sus llamadas a emergencias no fueron contradictorias con lo que declaró ante los Mossos. "Lo esencial es que el hijo caminaba delante del padre y eso es coincidente en ambas declaraciones y es relevante porque es la razón de no haber visto el hijo el momento de la caída del padre al estar de espaldas", explica su recurso.

Los abogados de Andic también aportaron una transcripción de su llamada al 112: "No, no pude ver nada, únicamente algo fugaz, de hecho, lo que, si recuerda ruido de piedras, el impacto y el gemido". Además, los letrados de Andic mostraron sus dudas sobre la contaminación de la escena de la caída, en la que aparecía una huella, y explicaron que el acusado cambiaba de móvil cada dos años, como hizo después del robo de su termnal en Ecuador.

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Sin duda, una de las bazas de la defensa es un informe en el que se indica que el fundador de Mango sufría artrosis bilateral en las dos rodillas y que, por este motivo, su caída pudo ser "más vertical y menos controlada" y deslizarse por la pendiente como "un tobogán", tal como señala el auto, y sin lesiones en las manos. Los letrados aportaron un vídeo con una caída anterior sufrida por Isak Andic en febrero de 2024 y que fue captada por cámaras de seguridad.