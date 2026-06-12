Javier Parra, el placentino que saca un 14 en Selectividad y pone rumbo a la judicatura o la diplomacia

La nota le ha llegado este jueves hasta Oporto, durante un viaje familiar por el norte de Portugal. Javier Parra García-Miguel, alumno del IES Valle del Jerte de Plasencia, es uno de los cinco estudiantes extremeños que ha logrado un 14 en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la máxima calificación posible en las fases de acceso y admisión. Estaba comiendo con su familia cuando empezaron a llegar los mensajes de felicitación. Al consultar las notas, confirmó un resultado reservado a muy pocos estudiantes.

Javier forma parte del grupo de tres alumnas y dos alumnos que han alcanzado la máxima nota en la convocatoria ordinaria de junio en la Universidad de Extremadura. La PAU ha cerrado este año con un 96,7% de aprobados, el tercer mejor resultado de los últimos veinte años, y una calificación media de 7,12 en las 30 materias objeto de examen. Quienes quieran acceder a sus calificaciones pueden hacerlo a través de la página habilitada por la UEx para la consulta de notas y descarga de la tarjeta de calificaciones (https://alumnado.unex.es/pau/pau/calificaciones_junio/).

Javier Parra García-Miguel, en Portugal, donde le ha sorprendido su excepcional nota. / Cedida

"Me enteré casi el último"

"Me he enterado casi el último de mi entorno", cuenta a El Periódico Extremadura desde Portugal. Estaba comiendo con su familia y, cuando pudo mirar el teléfono, se encontró con numerosos mensajes avisándole de que ya estaban las notas. Su reacción fue prudente, casi contenida: "Ya la he mirado y ha habido suerte".

Pero detrás de ese "ha habido suerte" hay mucho trabajo acumulado. Javier reconoce que partía de una base muy sólida, con un 10 de media en Bachillerato, y que salió de varios exámenes con la sensación de haberlos hecho especialmente bien. "En tres de los cinco exámenes estaba prácticamente seguro de que tendría un 10", se sincera sonriente.

Esas tres materias eran Matemáticas, Inglés y Economía. Las dudas estaban en Lengua y Filosofía, dos pruebas que veía algo más abiertas al criterio del corrector. "Me bailaba un poco alguna cosilla y eran exámenes más subjetivos", admite. Al final, el resultado confirmó sus mejores expectativas.

Una vocación temprana

Su siguiente destino académico parece bastante claro. Javier quiere estudiar en Salamanca, una ciudad a la que le unen también sus raíces familiares. Nació allí, aunque se ha criado en Plasencia, donde ha vivido prácticamente toda su vida y donde ha completado su formación antes de dar ahora el salto a la universidad.

La vocación le viene de lejos. Su madre es profesora de Matemáticas y su padre es médico, pero la influencia que él reconoce procede sobre todo de su abuelo, abogado, a quien considera un referente. "Siempre le he tenido mucha estima. Ha sido un modelo a seguir a lo largo de mi vida", señala.

Javier no se ve necesariamente como abogado. Sus aspiraciones miran más hacia la judicatura o hacia el cuerpo diplomático, dos salidas que encajan con una vocación que lleva tiempo madurando y que no ha cambiado con los años.

Una vida hecha en Plasencia

Plasencia ha sido su ciudad de crecimiento, de estudios y de rutina diaria. Javier habla de ella con naturalidad y aprecio, como el lugar en el que ha encontrado un entorno cómodo para formarse y vivir. Destaca que permite ir andando a casi todas partes, que cuenta con buenos institutos y que también le ha ofrecido formación musical en el conservatorio.

"Es una ciudad muy completa", afirma. En su caso, Plasencia ha sido el escenario de casi toda su vida escolar antes de iniciar ahora una nueva etapa en Salamanca, donde tiene a sus abuelos, tíos y primos.

El viaje a Portugal llegó aprovechando las ferias de Plasencia. La familia decidió pasar unos días por el norte del país y en medio de ese descanso llegó una noticia difícil de olvidar.

Alegría familiar

La consulta de notas en Oporto ha tenido también la implicación familiar. No ha sido el primero en verlas. Su madre y su hermano han ido comprobando los resultados mientras Javier anticipaba lo que esperaba en cada materia. "Iba cayendo 10 tras 10", relata visiblemente satisfecho.

La reacción estuvo a la altura del momento. Su madre terminó llorando de alegría, su padre recibió la noticia "exultante" y su hermano, dos años menor y recién salido de cuarto de ESO, la vivió también con entusiasmo. El listón queda alto, pero también el ejemplo.

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Javier Parra García-Miguel se suma así a los otros cuatro alumnos extremeños que han alcanzado la máxima puntuación en esta PAU. Cinco nombres propios que suponen el orgullo de una región que ha sabido formarlos con la máxima calidad.