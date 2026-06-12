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Euromillones hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del viernes, 12 de junio de 2026
El Euromillones es una lotería europea en la que participan varios países y que se lleva a cabo dos veces por semana, los martes y los viernes por la noche, en París (Francia).
En el sorteo, se extraen cinco números principales del 1 al 50, así como dos números adicionales llamados Estrellas, que van del 1 al 12. En España, la apuesta mínima es de 2,50 euros.
Para ganar el premio mayor, los jugadores deben acertar los cinco números principales y las dos estrellas. Sin embargo, hay otras 12 categorías de premios secundarios, lo que significa que los jugadores pueden ganar un premio menor incluso si no aciertan todos los números.
El sorteo de Euromillones se celebra los martes y los viernes y se puede seguir en diferido a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado a las 21.30 horas los martes y a las 22.00 horas los viernes.
El PERIÓDICO le ofrece en directo el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, con la combinación ganadora y todos los premios.
Hasta aquí el sorteo
Hasta aquí la retransmisión del sorteo de Euromillones de este viernes. ¡Enhorabuena a todos los afortunados!
Combinación ganadora Euromillones
La combinación ganadora de Euromillones de este martes es la siguiente: 4, 7, 14, 22, 23
Estrellas: 1 y 7
El millón: CTH66915
Y ahora, Euromillones
Empieza el sorteo de Euromillones
Combinación ganadora Bonoloto
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este martes es la siguiente: 1, 4, 21, 31, 47, 48
Complementario: 27
Reintegro: 7
¡Empieza el sorteo de la Bonoloto!
En 5 minutos, la Bonoloto, y después, Euromillones
Dejado de lado las curiosidades del sorteo de Euromillones, en cinco minutos empieza el primero de la noche: la Bonoloto. Para jugar, tienes que seleccionar un mínimo de 6 números (del 1 al 49) para realizar cada apuesta. Si lo deseas, puedes seleccionar tú los números de cada apuesta o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria. El precio de una apuesta es de 0,50 €, pero debes jugar boletos de al menos 1 €.
Apostar en grupo aumenta tus probabilidades
Formar una peña o participar en un sindicato de juego mejora tus probabilidades. En Reino Unido, 1 de cada 5 grandes premios de Euromillones se ganan en grupo. Pero, si toca, hay que tener las pruebas para que no haya malentendidos (ni discusiones).
Una apuesta de locos
¿Sabías que un jugador parisino compró dos boletos exactamente iguales en el mismo lugar de París, resultando ambos premiados y embolsándose 35,5 millones de euros por duplicado? Nunca se sabe.
Otra curiosidad, las diferencias en los idiomas
Aunque internacionalmente se le conoce como EuroMillions, el nombre cambia levemente dependiendo del país. En España es Euromillones, en Portugal Euromilhões y en Austria Euromillionen.
Los números más (y menos) frecuentes
A lo largo del histórico del juego, el número 23 es el que más veces ha salido en el sorteo principal, seguido por los números 44 y 50
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