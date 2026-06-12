Comunidad Valenciana: la negociación de Educación con los docentes se cierra sin unanimidad y con tres acuerdos parciales

Han sido más de cinco semanas, pero este viernes es el primer día desde el 11 de mayo sin huelga indefinida de profesores de la enseñanza pública activa. El paro está ahora inactivo -que no desconvocado- porque esa fue la opinión mayoritaria de los docentes que votaron en la consulta puesta en marcha por la mayoría sindical. Y a este primer día de normalidad en la educación tras la movilización se llega con cero unanimidades en la mesa de negociación pero con tres acuerdos parciales: al ya firmado por la Conselleria de Educación con CSIF y ANPE se suman desde ayer dos más, en materia de burocracia y de valenciano.

Eso sí, no se pudo lograr, en la mesa de negociación que marcó la pausa en el conflicto, que los cinco sindicatos coincidieran en su voto. El punto que desde el principio parecía despertar mayor consenso era el de la simplificación burocrática o administrativa, una reivindicación eterna de los docentes. En la consulta de la mayoría sindical, fue el único punto que una mayoría de votantes pedía aprobar. Y así lo hicieron Stepv, CC OO y UGT, a los que se sumó CSIF, mientras que ANPE seguía viéndolo insuficiente. El sindicato que encabeza en la Comunitat Valenciana Lauren Bárcena seguía reclamando mejoras, en concreto la incorporación de administrativos a todos los centros. Y votó en contra.

Por su parte, en el bloque de valenciano, firmó solo CSIF y no lo hicieron el resto de sindicatos. En el caso de Stepv, CC OO y UGT estaba claro, porque así lo indicaba el resultado de la encuesta. Solo un 16% de los docentes que votaron en la consulta se manifestaron a favor del bloque sobre el valenciano. Es el único punto que no ha sufrido cambios en la propuesta de la Conselleria desde que se inició la negociación. Pero la propuesta, que solo recoge aspectos relacionados con la formación y la acreditación de conocimiento en valenciano, se parece mucho a la propuesta original de CSIF en esta materia. Por eso, este sindicato sí firmó el acuerdo sobre la lengua, pero se quedó como el único.

Cinco puntos sin votos a favor

No corrieron la misma suerte los cinco bloques restantes. En materia de Formación Profesional e inclusión educativa, las cinco organizaciones sindicales entendieron que la redacción era "insuficiente" tal y como estaba planteada.

En ambos bloques, votando en contra, la mayoría sindical acató la voluntad expresada en la consulta a los docentes, donde los dos puntos recibieron más porcentaje de votos en contra que de votos a favor. Pero ANPE también siguió reclamando más aportaciones y mantener "vivos" los dos bloques, y CSIF consideró "insuficiente" la redacción de esos dos acuerdos temáticos.

Todos los sindicatos se manifestaron en contra del bloque de plantillas, que no firmó ninguno de ellos. Stepv dijo que hay muchos aspectos que no han entrado en el documento y reclamó aclaraciones sobre la tabla de primer borrador de propuesta de dónde iría cada bloque de docentes. ANPE indicó que en el cuadro hay cosas "que no están muy claras" y pidió acelerar la calendarización de la incorporación de estos nuevos docentes. Su voto también fue un "no". CSIF habló de "dudas" en este punto y reclamó asuntos relacionados con los horarios, por lo que también votaron en contra del bloque. CC OO tampoco firmó, y no lo hizo tampoco UGT en virtud de los resultados de la consulta.

Negociación en la Conselleria de Educación / Germán Caballero

Cero firmas también bajo el documento de ratios. Stepv no firmó el bloque, así lo manda el resultado de la consulta. Tampoco ANPE, que pidió la reducción de ratios en esta legislatura. CSIF consideró que el proyecto de ley de ratios del Ministerio de Educación no saldrá adelante y que la propuesta de Conselleria es mejor pero que "los centros necesitan más" y por lo tanto, tampoco firmaron. En cuanto a CC OO, pidieron que el alumnado con necesidades educativas especiales contara doble y no se le ha concedido. Maica Martínez, de UGT, consideró que la propuesta de ratios de infantil es "desastrosa".

Infraestructuras: baile de cifras y pleno de "noes"

El quinto punto que no concitó ningún “sí” fue infraestructuras. Aunque depende de cómo se mire y a quién se le pregunte. La consellera de Educación, Carmen Ortí, tomó la palabra cuando Marc Candela, del Stepv, dijo que más de la mitad de los votantes se manifestaron en contra.

Recordaba la consellera que un 13% de las personas que han votado, 4.021, dijeron que sí a todo el acuerdo, y que a esos habría que sumar los 12.000 docentes que votaron a favor del bloque de infraestructuras educativas, con lo que habría más síes que noes en ese punto. Stepv, CC OO y UGT rechazaron esa interpretación.

Concentración ante la negociacion en la Conselleria de Educación el dia en que entra en suspension la huelga / Germán Caballero

¿Y ahora qué?

¿Cómo continuará la negociación? ¿Será en mesas sectoriales ordinarias o extraordinarias? Respondía Ortí en una rueda de prensa tras el fin de la mesa de este jueves. "Es evidente que respecto a los acuerdos que no han sido firmados ya se ha realizado por parte de esta mesa de negociación un tratamiento muy detallado y muy concreto y se han puesto encima de la mesa muchas cuestiones que en muchos casos vienen determinadas por límites", decía.

Así que en las mesas sectoriales a partir de ahora se podrán "valorar" cuestiones que puedan "completar" esa propuesta pero hay cosas, afirmó, que son complicadas de mejorar. Y llamó a los sindicatos a coincidir en el "término medio" entre lo que plantea cada una de las partes.

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Pero no serán mesas específicas, como hasta ahora, para tratar los temas de la plataforma reivindicativa. “Por las fechas en las que estamos y la operatividad, se realizarán convocatorias en las que se traten absolutamente todos los temas que sean susceptibles de llevar a esas mesas de negociación", explicó. "No se cierra la puerta a nada, pero evidentemente también hay cuestiones de funcionamiento ordinario de esta conselleria, tenemos que preparar el curso que viene, realizar adjudicaciones, muchas cuestiones organizativas que se realizan a final de curso y que también tienen que salir adelante", indicó la consellera de Educación.