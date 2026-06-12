La búsqueda del menor desaparecido en Roses se concentra entre L'Escala y L'Estartit tras encontrar la moto de agua en Pals

La búsqueda del menor de 16 años desaparecido en el mar en Roses se ha reanudado este viernes por la mañana después de una noche en la que también se han realizado vuelos con drones para intentar localizarlo. El dispositivo continúa activo después de que el jueves por la tarde la Policía Local de Pals encontrara la moto de agua con la que iba el joven volcada en la playa de Pals, junto al término municipal de Begur.

El hallazgo de la moto ha hecho reorientar parte del operativo. Según las primeras valoraciones de los efectivos de Salvamento Marítimo y los Bomberos, el dispositivo se ha intensificado especialmente entre L’Escala y L’Estartit, teniendo en cuenta el punto donde apareció la embarcación, las corrientes marítimas y la evolución del agua durante las últimas horas.

En paralelo, la Guardia Civil, que se encarga de la investigación, también está haciendo gestiones para localizar el teléfono móvil que el menor desaparecido llevaba encima en el momento de los hechos. Para poder intervenir el dispositivo y acceder a la información que pueda contener, hará falta autorización judicial. Los investigadores consideran que el móvil podría ser un elemento clave para reconstruir los últimos movimientos del joven y acotar la zona donde se podría encontrar, aunque esta línea todavía se encuentra en una fase preliminar, según fuentes próximas al caso.

Los Bomberos han informado de que esta mañana trabajan con 16 dotaciones —30 personas— en la búsqueda del menor. Durante la jornada se está realizando el relevo de los efectivos de diferentes parques y unidades, entre las cuales están los drones, el GRAE Subacuático y mandos del cuerpo. También participan Salvamento Marítimo, los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil, la Policía Local de Roses, los Agentes Rurales y la Cruz Roja.

Desaparición en Roses

El joven desapareció el miércoles por la noche después de participar en una salida guiada con moto de agua frente a la costa de Roses. La actividad se había realizado durante la tarde y estaba previsto que el menor llegara hacia las ocho y media de la tarde a la playa de Santa Margarida. Al no tener noticias de él, la familia, que vive en el municipio, se desplazó hasta el punto donde está la empresa que dirigía la excursión.

Los responsables de la actividad alertaron a los servicios de emergencia hacia las once menos cuarto de la noche, después de comprobar que el menor no había regresado con el resto del grupo. A partir de aquel momento se activó un amplio dispositivo por tierra, mar y aire.

Inicialmente, la búsqueda se centró en la zona de l’Almadrava, Canyelles y el castillo de la Trinitat, donde el joven habría sido visto por última vez. El jueves a lo largo de la mañana el radio se amplió hasta Torroella de Montgrí y, después de la localización de la moto de agua en Pals, los equipos trabajan con más intensidad en el tramo comprendido entre L’Escala y L’Estartit.

Investigación abierta

La Guardia Civil lidera la investigación del caso, mientras los servicios de emergencia mantienen activo el dispositivo para intentar localizar al menor desaparecido. Los investigadores ya han tomado declaración a los compañeros que hacían la excursión con él, a los responsables de la empresa que gestionaba la actividad y también a familiares.

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Paralelamente, la moto de agua localizada en Pals ha sido remolcada hasta L’Estartit, donde queda pendiente de una inspección ocular. La principal hipótesis con la que trabaja el cuerpo policial, todavía de manera preliminar, es que el joven se habría quedado sin combustible y habría acabado a la deriva.