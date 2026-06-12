Andrés Vázquez Piñeiro, geriatra: "La mayoría de los casos de malos tratos a personas mayores pasan absolutamente desapercibidos"

El juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid contra el actor Luis Lorenzo y pareja, Arancha Suárez Palomino, acusados de detención ilegal, vejaciones y estafa a la tía de ella, Isabel Suárez, de 85 años, fallecida en julio de 2021 en el domicilio de la pareja, ha vuelto a poner el foco sobre una realidad a menudo invisibilizada: el maltrato a las personas mayores. El doctor vigués Andrés Vázquez, geriatra clínico sénior de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), sostiene que este caso es solo la punta del iceberg, ya que se calcula que entre un 3 % y un 10 % de las personas mayores de 65 años podrían sufrir algún tipo de maltrato, lo que en España podría representar 400.000 víctimas. Sin embargo, solo se detecta uno de cada catorce casos. Este es un fenómeno, de alcance global, está relacionado con la vulnerabilidad, la falta de recursos y el edadismo.

Con el objetivo de visibilizar esta problemática y promover la protección de los derechos de las personas mayores, la Naciones Unidas (ONU) instauró el 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, una jornada destinada a sensibilizar a la sociedad sobre la discriminación, los abusos y las distintas formas de violencia que afectan a este colectivo. La solución a este problema pasa, según el experto vigués, por la educación, la formación, el refuerzo de los servicios sociales y sanitarios y una mayor implicación de la comunidad en la detección y denuncia de estas situaciones.

—¿Por qué resulta tan difícil detectar los casos de maltrato a personas mayores?

—Todos los estudios que se han realizado y que se siguen realizando sobre malos tratos a personas mayores, un tema que además está relacionado con el edadismo, muestran una realidad muy preocupante. La mayoría de los casos de malos tratos a personas mayores, cerca del ochenta por ciento, pasan absolutamente desapercibidos. Eso hace muy difícil que este problema sea visible, por lo que permanece muy oculto y pone en peligro la integridad física de las personas, tanto por acciones directas como por omisiones. El principal problema para detectar el maltrato es que, por cualquiera de las razones que podamos analizar, la mayor parte de los casos se produce en el ámbito familiar. Afecta a personas muy vulnerables, con poca capacidad de decisión, con trastornos cognitivos o que simplemente se sienten indefensas. Cerca del 80% de las víctimas son mujeres y más de la mitad de los malos tratos son infligidos por los hijos. Las personas mayores temen mucho denunciar porque no saben a dónde acudir ni qué ocurrirá después. Muchas veces se quedarían solas. Viven en entornos muy opresivos y, en ocasiones, también muy descuidados. Por eso, en el ámbito familiar es muy difícil detectar este problema. En términos generales, y aunque es muy complicado obtener estadísticas precisas, se habla de una frecuencia de maltrato en personas mayores de 65 años situada entre el tres y el diez por ciento. Si llegamos al diez por ciento, imaginemos de cuántas personas estaríamos hablando.

—Dice que es un fenómeno difícil de cuantificar. ¿De dónde salen esas estimaciones?

—Las estimaciones proceden, sobre todo, de la detección que realizan los servicios sanitarios, los centros de cuidados y los servicios sociales. Son ellos los que pueden identificar situaciones de negligencia, abandono o maltrato. También aparecen casos durante las valoraciones para acceder a ayudas a domicilio, centros de día o prestaciones por dependencia. En esas evaluaciones se detectan situaciones de negligencia familiar, abandono, soledad y otras formas de maltrato. Además, existe un marco legal que establece obligaciones de cuidado hacia los progenitores, igual que ocurre con los hijos. Las trabajadoras sociales conocen bien estas normas y las aplican cuando corresponde. Hay muy pocos casos que lleguen a denunciarse por parte de familiares, vecinos o personas cercanas.

—Entonces, el caso de Luis Lorenzo, ¿es solo la punta del iceberg?

—Absolutamente. Es la punta del iceberg. Tanto es así que se calcula que únicamente se detecta uno de cada catorce casos de maltrato. En España podríamos estar hablando de unas 400.000 personas mayores maltratadas. Y aun así, esas 400.000 personas serían solamente la parte visible de un problema mucho más profundo cuya verdadera dimensión desconocemos y que podría agravarse a medida que aumenta la esperanza de vida. Cada vez hay más personas mayores, los recursos para la dependencia continúan siendo insuficientes, las valoraciones tardan años y muchas personas fallecen mientras esperan una ayuda.

—¿Cuáles son las causas de esta invisibilidad?

—Las causas son muchas. La dificultad de la víctima para denunciar, el miedo a las represalias, el temor al abandono, la falta de conciencia sobre la gravedad de determinadas situaciones, el miedo a perder el contacto con los hijos o la incapacidad derivada de una demencia. También influye la ocultación por parte de quien maltrata.

—¿El maltrato es siempre intencionado como en este caso?

—A veces existe una intención clara de hacer daño y otras veces no. Hay cuidadores que simplemente no saben cuidar. No comprenden determinadas conductas asociadas al deterioro cognitivo y terminan generando situaciones de maltrato sin ser plenamente conscientes de ello. Las personas mayores sufren maltrato con mucha frecuencia y de formas muy diversas. Además, existe poca detección por parte de algunos profesionales. Una persona mayor puede llegar muy enferma al sistema sanitario y nadie profundiza en por qué está desnutrida o por qué no recibe la medicación adecuada. Sin embargo, la desnutrición o la falta de tratamiento también pueden constituir formas de maltrato.

—¿Cuáles son los más frecuentes?

—Los más frecuentes son la negligencia física, seguido por el maltrato psicológico, el abuso económico y el abuso físico. Pero, ¿quién detecta esos casos? Si un vecino escucha a un hijo gritar constantemente a una madre con demencia, ¿quién denuncia esa situación? ¿Quién se plantea que esa mujer quizá necesita atención médica, apoyo social o recursos específicos? La realidad es que casi nadie lo hace. Por eso el maltrato hacia las personas mayores, ya sea por negligencia, abuso físico, psicológico o económico, permanece oculto y es muy difícil de resolver.

"Las personas mayores sufren maltrato con mucha frecuencia y de formas muy diversas"

—¿Cuál es la solución a este problema?

—Las soluciones pasan por el mismo camino que el combate contra el edadismo: formación y concienciación. En primer lugar, las instituciones públicas deben disponer de medios suficientes para detectar posibles casos de soledad, negligencia o maltrato. Esa tarea corresponde principalmente a los servicios sociales y a los servicios sociosanitarios. También es imprescindible reforzar la atención sanitaria domiciliaria para las personas mayores que quieren seguir viviendo en su casa. Los servicios sanitarios deben convertirse en un apoyo real para los servicios sociales y para las familias cuidadoras. Si ese apoyo no existe, la negligencia termina apareciendo. Las familias se enfrentan a situaciones complejas sin saber cómo actuar, sin formación y sin recursos suficientes. También debemos prestar atención al maltrato económico. Las herencias y el patrimonio generan conflictos y no son pocos los casos en los que se utilizan bienes o recursos económicos de las personas mayores de forma indebida.

—¿Desde dónde hay que comenzar a trabajar la concienciación?

—Debemos empezar a trabajar estos temas desde la escuela. Los niños y adolescentes deberían aprender qué significa envejecer, cuáles son las distintas situaciones que pueden vivir las personas mayores y cómo pueden colaborar en su cuidado. Es importante transmitir una visión positiva del envejecimiento y enseñar a detectar situaciones de vulnerabilidad. Yo considero fundamental elaborar y difundir guías de buen trato dirigidas a familiares y cuidadores. Más que hablar únicamente de maltrato, deberíamos promover activamente modelos de cuidado respetuoso y ético. La ética del cuidado debería estar presente en cualquier familia que atienda a una persona mayor dependiente. Actualmente existen millones de cuidadores informales, sobre todo hijas y familiares cercanos, que desempeñan esta labor sin formación específica. Sin embargo, no vemos manuales prácticos, programas formativos ni profesionales que entren en los domicilios para enseñar a cuidar.

—¿Cuál es la situació en otros países?

—Otros países, especialmente los nórdicos, han trabajado mucho más esta dimensión comunitaria. Allí el barrio o la comunidad participan activamente en la detección de situaciones problemáticas. Aquí, en zonas rurales esto sigue siendo más fácil porque existe una mayor cercanía entre vecinos. Cuando alguien percibe que una persona mayor está desatendida, suele comunicarlo. En las grandes ciudades, en cambio, el aislamiento es mucho mayor y la detección resulta más difícil. Por eso insisto en que la solución debe ser comunitaria. Los servicios, la prevención y la detección tienen que surgir desde el entorno más cercano.

—¿Hasta qué punto la infravaloración social de la vejez favorece el maltrato a las personas mayores?

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—En realidad, muchas veces no se infravalora únicamente a las personas mayores, sino a quienes dejan de ser productivos desde una perspectiva económica. El envejecimiento no debería entenderse como una categoría fija, sino como una etapa más dentro del proceso vital. Hay personas de setenta años que juegan al tenis en excelentes condiciones físicas y otras de treinta que padecen enfermedades graves. Por eso debemos entender el envejecimiento como una realidad diversa y compleja, y adaptar nuestras respuestas sociales a esa diversidad.