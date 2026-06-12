Alicia Oliveira, la joven con un 10 en la PAU que dio un vuelco a la que era su vocación inicial: "La autoexigencia condicionó mi adolescencia"

Alicia Oliveira fue una de las diez mejores notas de la Prueba de Acceso a la Universidad de 2016. Sacó un 9,864 que, en su momento, parecía abrirle todas las puertas. Sin embargo, una década después, lo mira con perspectiva y cree que "sacar las mejores notas no siempre conduce a tomar las decisiones más acertadas".

"Mi gran autoexigencia condicionó mi adolescencia", reconoce. "En Bachillerato lo único que hacía era estudiar. Llegué a sacar un 10 que, en la práctica, solo me sirvió para entrar la primera en una carrera a la que después accedieron compañeros con un 7", explica. Esa presión por estar a la altura de su expediente fue, en parte, la que marcó su siguiente paso.

Se matriculó en el doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas, una elección que respondía más a esa idea de "aspirar a más" que a una verdadera vocación. "Dar clase es lo que siempre quise, pero sentía que, con mis notas, tenía que hacer algo más exigente o prestigioso. Por eso elegí el doble grado, aunque no me llenaba", admite.

A pesar de las dudas, terminó la carrera. Completó las prácticas de ambas titulaciones y cursó el máster de abogacía para poder ejercer. Todo parecía encajar en el camino que se esperaba de ella. Sin embargo, al incorporarse a un despacho de abogados, entendió que ese no era su lugar. "A los pocos meses me di cuenta de que no quería dedicarme a eso el resto de mi vida", recuerda.

Fue entonces cuando decidió replanteárselo todo y volver al punto de partida: aquello que realmente le gustaba. Se matriculó en el máster habilitante para ser profesora de Economía, una decisión que, asegura, cambió su vida. "Fue la mejor decisión que he tomado", afirma con convicción y sonríe al reconocer que, 10 años después, su vida estudiantil "no ha acabado, ni mucho menos".

Hoy, desde el aula donde hace las prácticas del máster, observa a sus alumnos de Bachillerato reflejados en lo que ella fue: jóvenes sometidos a una gran presión por las notas y por elegir un camino que, en muchas ocasiones, no responde a lo que realmente quieren. "Intento hacerles ver que no siempre es necesario exigirse tanto si la carrera que quieres no tiene una nota de corte altísima, como puede ser Medicina", explica.

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Su historia es, en el fondo, una llamada a relativizar la importancia de las notas y a priorizar la vocación. Porque, como ella misma aprendió con el tiempo, no siempre hace falta estudiar más o elegir el camino más exigente para acabar dedicándose a lo que de verdad te gusta.