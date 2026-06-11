La jueza acusa de agresión sexual al productor de cine Xavier Atance, que queda en libertad con medidas cautelares

La magistrada de la plaza 6 de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Barcelona ha decretado libertad con medidas cautelares para el productor de cine Xavier Atance, acusado de agresión sexual por tres trabajadoras de su empresa. Una vez practicadas las diligencias, la jueza ha dictado una orden de alejamiento y una prohibición de comunicación con las víctimas. También le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido salir del territorio. La causa se abre por los delitos de agresión sexual y acoso. Tal como avanzó este diario, los Mossos detuvieron este miércoles por la tarde a Atance, responsable de Benecé Produccions SL, después de que las tres víctimas presentaran una denuncia ante la policía, y no descartan nuevas acusaciones.

Atance ha sido denunciado por tres empleadas de 24, 26 y 30 años, que han relatado hechos ocurridos recientemente. Una de las denunciantes ha acusado al director de haberla violado en su domicilio cuando se encontraba en estado de semiconsciencia, después de una noche de fiesta en la discoteca La Paloma.

Jóvenes con poca experiencia

Todas las denunciantes han acusado a Atance de querer manipularlas y han asegurado que el director solía contratar a mujeres con perfiles similares: jóvenes y con poca experiencia.

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Atance es responsable de la productora Benecé Produccions SL, una empresa con una trayectoria de cerca de 40 años. Ha participado en la creación de películas como 'El cadáver de Anna Fritz' y 'Fénix 11-23', así como en documentales como 'Maragall i la lluna' y 'El sueño de Sigena'. También ha trabajado en producciones para cadenas de televisión como 3Cat, RTVE y Betevé, además de colaborar con instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona.