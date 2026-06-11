Denuncia de tres empleadas
La jueza acusa de agresión sexual al productor de cine Xavier Atance, que queda en libertad con medidas cautelares
La magistrada impone la retirada de pasaporte y una orden de alejamiento respecto a las tres denunciantes
Detenido el productor de cine Xavier Atance por agredir sexualmente a tres trabajadoras
La magistrada de la plaza 6 de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Barcelona ha decretado libertad con medidas cautelares para el productor de cine Xavier Atance, acusado de agresión sexual por tres trabajadoras de su empresa. Una vez practicadas las diligencias, la jueza ha dictado una orden de alejamiento y una prohibición de comunicación con las víctimas. También le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido salir del territorio. La causa se abre por los delitos de agresión sexual y acoso. Tal como avanzó este diario, los Mossos detuvieron este miércoles por la tarde a Atance, responsable de Benecé Produccions SL, después de que las tres víctimas presentaran una denuncia ante la policía, y no descartan nuevas acusaciones.
Atance ha sido denunciado por tres empleadas de 24, 26 y 30 años, que han relatado hechos ocurridos recientemente. Una de las denunciantes ha acusado al director de haberla violado en su domicilio cuando se encontraba en estado de semiconsciencia, después de una noche de fiesta en la discoteca La Paloma.
Jóvenes con poca experiencia
Todas las denunciantes han acusado a Atance de querer manipularlas y han asegurado que el director solía contratar a mujeres con perfiles similares: jóvenes y con poca experiencia.
Atance es responsable de la productora Benecé Produccions SL, una empresa con una trayectoria de cerca de 40 años. Ha participado en la creación de películas como 'El cadáver de Anna Fritz' y 'Fénix 11-23', así como en documentales como 'Maragall i la lluna' y 'El sueño de Sigena'. También ha trabajado en producciones para cadenas de televisión como 3Cat, RTVE y Betevé, además de colaborar con instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona.
- Los Mossos enmarcan la ejecución de la calle de Balmes en la guerra de narcos que se libra en Barcelona
- Rafael Santandreu, psicólogo y divulgador sobre el insomnio: 'La costumbre de dormir ocho horas del tirón no es natural
- Esta es la imagen del pistolero que ha ejecutado a un hombre frente a la comisaría de la calle de Balmes de Barcelona
- Las Matemáticas vuelven a convertirse en el 'drama' de la selectividad en Catalunya: 'Ha sido terrible, criminal
- Estas son las nuevas enfermedades que pueden acogerse a la jubilación anticipada: 'Es un importante apoyo
- Visita del Papa a España, en directo | Última hora de la salida de León XIV de Barcelona rumbo a Canarias
- La madre del bebé maltratado en Barcelona confesó a sus amigas enfermeras que se planteaba echar al marido de casa porque no cuidaba bien del niño
- Días clave en el caso del bebé maltratado en Barcelona: declaran vecinas de los padres, médicos de Vall d'Hebron y los abuelos del niño