Tatiana Badiola, de 33 años, entre las primeras beneficiadas por las ayudas de la ley ELA: "Ahora empieza otro desafío; convertir ese derecho en cuidados reales"

Una imagen resume quién es Tatiana Badiola y quién se niega a dejar de ser. Está frente a una pantalla, escribiendo con la mirada, diseñando un proyecto mientras su cuerpo se apaga despacio.

Así también contesta a esta entrevista: con un sistema «Facial Mouse» profesional; una aplicación que permite controlar el móvil o la tablet mediante los movimientos de la cabeza utilizando la cámara frontal del dispositivo. «No somos cuerpos rotos, somos almas en movimiento», sostiene con brillo en los ojos.

«La ELA me ha quitado muchas capacidades físicas, pero la tecnología me permite seguir siendo yo», escribe. «Gracias a ella puedo comunicarme, crear proyectos, compartir pensamientos y seguir participando en la vida».

Tatiana, en su habitación adaptada. / Fdv

Está en una habitación adaptada para ella en el bajo de una casa de Taboada, un pequeño municipio de la Ribeira Sacra de Lugo cercano a Chantada. Ultima los preparativos para un acto solidario y musical este sábado, cuya recaudación será destinada a AGAELA (Asociación Gallega de Afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica). Esta asociación, que para ella ha sido «un faro» entre montañas de burocracia y a la que llegó tras plantearse incluso la eutanasia a la que hoy renuncia, ha sido quien nos pone en contacto.

A los 33 años, Tatiana vive conectada a una traqueostomía y necesita asistencia constante. Acaba de recibir el reconocimiento oficial del grado III+, incorporado por la conocida como Ley ELA a nivel del gobierno central. La norma vincula este nivel de dependencia extrema a apoyos intensivos en casa. Sobre el papel, es una conquista. En la vida real, aún hay distancia entre la resolución y los cuidados.

En Galicia, de las cerca de 200 personas con ELA que reciben alguna prestación de la Xunta, ni siquiera el 10 % cumple los requisitos para esta ayuda estatal. Según la Xunta, apenas catorce pacientes gallegos lo tienen reconocido. La prestación, de 3.200 a 9.850 euros mensuales, solo puede destinarse a servicios profesionales de ayuda a domicilio o asistencia personal. Para cobrarla, las familias deben presentar presupuestos y justificar la contratación. Y ahí empieza otro problema.

«Es una ayuda importante y agradezco que exista, pero la realidad es que no siempre llega a tiempo ni resuelve todos los problemas», explica Tatiana. «La ayuda está aprobada, pero ahora empieza otro desafío: convertir ese derecho en cuidados reales. Encontrar una empresa que pueda prestar el servicio, conseguir personal cualificado y cubrir todas las horas necesarias no está siendo sencillo».

La frase cae sin dramatismo. Tatiana habla de la enfermedad lejos del sentimentalismo fácil. Antes, no quiso ser «la enferma que da testimonio», ni tampoco ahora un símbolo prefabricado de superación.

«Me gustaría que vieran a Tatiana. Una mujer, una hija, una amiga, una pareja, una persona con sueños, valores y proyectos», dice. «La ELA forma parte de mi vida, pero no define quién soy».

Los primeros síntomas llegaron hace casi siete años. Entonces ya convivía con un diagnóstico previo de esclerosis múltiple y durante un tiempo todo se confundió. «Pensaba que solo necesitaba recuperarme», recuerda. Cuando finalmente llegó la palabra ELA, hace cuatro años, sintió alivio: «Por fin había una explicación para todo lo que me estaba pasando». Después vino la caída: «Yo decía que lo aceptaba, pero en realidad solo quería morirme».

«Lo más duro ha sido tener que demostrar una y otra vez algo que ya es evidente», explica. «La ELA es degenerativa e irreversible. Cada trámite y cada espera consumen una energía que necesitamos para afrontar el día a día». El reconocimiento llegó hace poco. La realidad, mucho antes: «Porque el tiempo de la administración no es el tiempo de esta enfermedad».

Una enfermedad que no solo deteriora el cuerpo, sino que transforma la economía familiar. En 2022, la familia de Tatiana instaló una silla salvaescaleras en su vivienda. Costó 12.000 euros y aún siguen pagándola. Ahora se ha averiado fuera de garantía, y el problema va mucho más allá de una reparación doméstica: condiciona su acceso a la vivienda, especialmente en invierno.

También necesitan una furgoneta adaptada, imprescindible para ir al médico y pendiente de nuevas reparaciones. A eso se suman materiales sanitarios, adaptación de espacios, asistencia continuada y cuidados profesionales: gastos que las ayudas públicas no siempre cubren, o que llegan cuando la familia ya ha tenido que endeudarse.

Por esa asfixia económica, Tatiana y su entorno acaban de recurrir a una campaña de financiación colectiva en Donio. No para cumplir un sueño extraordinario, sino para sostener algo básico: seguir viviendo en casa con seguridad, intimidad y cuidados suficientes.

La enfermedad, más rápida que los trámites

Detrás de cada expediente, insiste, no hay solo una paciente. Hay familias enteras reorganizando su vida alrededor de una enfermedad que avanza más rápido que cualquier trámite. «Necesitamos procedimientos más ágiles, más coordinación y ayudas que se transformen en soluciones reales cuando todavía pueden marcar una diferencia».

Tatiana habla de la dignidad: permanecer en casa, tener asistencia suficiente, acceder a la tecnología, decidir sobre su propia vida. «Más allá del dinero, una persona con ELA necesita asistencia real, apoyo psicológico, coordinación sanitaria y menos burocracia», resume. «Necesita seguir participando en la sociedad».

También necesita cuidadores. «Las personas cuidadoras sostienen literalmente nuestra vida diaria», afirma. «Sin ellas muchas personas con ELA no podríamos permanecer en nuestros hogares. O simplemente vivir».

Tatiana no quiso involucrarse durante mucho tiempo en ningún movimiento. Hasta que algo cambió después de una comparsa de carnaval en Taboada a la que fue con su familia. «Algunos me vieron como una superguerrera. Otros pensaron que me habían llevado como una muñeca sin conciencia».

Entonces decidió responder contando su propia verdad. Así nació RevELAte, un proyecto artístico y social desde el que escribe canciones, produce vídeos y explica qué significa vivir con una enfermedad neurodegenerativa sin dejar de ser una persona completa.

Cómo pagar los cuidados

«Revélate es mi forma de existir», explica. «Una manera de transformar el dolor en arte, la impotencia en voz y el silencio en música». Un informe médico describe una enfermedad; una canción puede ayudar a comprender lo que significa vivirla.

Mientras escribe con los ojos, resulta evidente que Tatiana no pelea solo contra la ELA. También combate una mirada social que reduce a las personas a una silla, un respirador o un expediente. «Dependencia extrema describe mis necesidades de apoyo, no mi valor como persona», resume

Le pregunto qué sería hoy una buena noticia de verdad. No tarda en responder. «Que ninguna persona con ELA tuviera que preocuparse por cómo pagar sus cuidados o por si las ayudas llegarán a tiempo. Y que algún día encontráramos tratamientos capaces de detener esta enfermedad».

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Hasta entonces, seguirá escribiendo con la mirada. Haciendo de la tecnología una forma de permanencia. Porque, aunque el cuerpo se apague, la vida todavía puede seguir sonando: «Quiero que el recuerdo qde mi vida no sea tan triste, que quede algo luminoso, algo digno».