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PAU 2026, hoy en directo: última hora del segundo día de los exámenes de selectividad en Catalunya

Selectividad en Catalunya 2026: calendario con fechas y horarios de los exámenes de PAU

Alumnos entrando en los exámenes de selectividad en la UPF, este miércoles.

Alumnos entrando en los exámenes de selectividad en la UPF, este miércoles.

Controles antimóviles el primer día de selectividad en Catalunya / Belén González

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Helena López

Olga Pereda

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Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Catalunya se celebran del 9 al 11 de junio en convocatoria ordinaria y del 2 al 4 de septiembre en extraordinaria. Se han matriculado un total de 45.821 alumnos, lo que supone un nuevo récord --el quinto consecutivo-- respecto a 2025. Las pruebas se organizan por tipo de materia en varios días y los exámenes tienen una duración de hora y media.

El 23 de junio se conocerán las notas de las pruebas y la matrícula a la universidad se realizará del 21 al 23 de julio.

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