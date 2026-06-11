PAU 2026, hoy en directo: última hora del segundo día de los exámenes de selectividad en Catalunya

Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Catalunya se celebran del 9 al 11 de junio en convocatoria ordinaria y del 2 al 4 de septiembre en extraordinaria. Se han matriculado un total de 45.821 alumnos, lo que supone un nuevo récord --el quinto consecutivo-- respecto a 2025. Las pruebas se organizan por tipo de materia en varios días y los exámenes tienen una duración de hora y media.

El 23 de junio se conocerán las notas de las pruebas y la matrícula a la universidad se realizará del 21 al 23 de julio.

EL PERIÓDICO abre un directo para seguir las novedades, horarios e incidencias de las pruebas PAU.

Último día Hoy se celebran las últimas pruebas de las PAI, que arrancaron el martes en Catalunya.

Más Filosofía que Historia Un 45,62% han escogido Historia (49,17% en 2025), mientras que un 54,38% han optado por Historia de la Filosofía, según acaba de confirmar la conselleria de Recerca i Universitats.

Las Matemáticas vuelven a convertirse en un "drama": "Ha sido terrible y criminal" Las caras de los chavales al salir del examen de Matemáticas hablaba por ellos. "Horrible, fatal". "El peor". "Indignación absoluta". "Criminal". Eran algunas de las palabras con las que definían el examen los alumnos que podían hablar, porque no estaban llorando o punto. Un año más, las Matemáticas son el hueso de las PAU en Catalunya. Un examen que, según explican los profesores de Matemáticas que lo han consultado, no es que fuera "excesivamente difícil", pero tenía una "redacción compleja". Es decir, no es que la prueba pidiera a los chicos realizar operaciones que no controlen, sino que ha sido difícil entender qué pedía cada enunciado. "Lo más difícil era la comprensión lectora", señalaba Eva Aventín, profesora de Matemáticas en secundaria y correctora. Puedes leer la crónica completa aquí.

"Saqué un 10 en Matemáticas en Bachillerato, pero en la selectividad no voy a pasar del 5" Continúa la riada de alumnos y alumnas que se quejan de lo complicada que ha sido la prueba de Matemáticas. "He sacado un 10 en la asignatura en Bachillerato, pero en la 'sele' no creo que pase del 5", se lamenta un joven en el campus de la UB.

"Tengo ganas de llorar" En el campus de la UB, los estudiantes también se lamentan de lo duro que ha sido el examen de Matemáticas, que, un año más, alimenta su leyenda negra y se convierte en el 'hueso' de la selectividad catalana. "Un desastre, he salido con ganas de llorar", afirma, compungido, un alumno

"He colapsado en la primera pregunta" Matemáticas continúa con su leyenda negra. Todavía hay alumnos que siguen realizando la prueba, los que han salido se han lamentado de la dureza de los ejercicios. "He colpasado a la primera pregunta", se ha quejado un estudiante.

El examen de Matemáticas ha sido "terrible" Un año más, las Matemáticas han sido el "hueso" de la PAU. La leyenda negra de la disciplina se consolida dado que muchos estudiantes han salido de las aulas asegurando que ha sido "terrible".

"Estamos mucho más tranquilos" Tras los nervios que experimentaron el martes, durante el primer día de exámenes, muchos estudiantes coinciden en que en esta segunda jornada los nervios no han estado tan presentes. "Más fácil de lo que esperábamos" o "mucho más tranquilos que ayer" han sido algunas de las valoraciones más repetidas entre los jóvenes al finalizar las pruebas. Puedes leer la crónica completa aquí.

Una segunda jornada muy tranquila La segunda jornada de la selectividad en Catalunya ha empezado mucho más tranquila que la primera. Superados los nervios del arranque, y una vez confirmado que el ruido de fuera no saltaba los muros de la facultad, los más de 45.800 estudiantes que estos días se enfrentan a las PAU han empezado este miércoles el ecuador de las pruebas con un examen Historia con un primer ejercicio que comparaba el papel de la mujer durante la Segunda República y durante el franquismo a partir de textos de Clara Campoamor y Pilar Primo de Rivera, y un examen de Historia de la Filosofía -el alumnado podía elegir entre una u otra materia de la fase general- en la que repetía Martha C. Nussbaum [la primera mujer que, el año pasado por primera vez, se hizo hueco en el temario de la materia]. Puedes leer en este enlace la crónica de la segunda jornada de la PAU en Catalunya.