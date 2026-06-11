Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PrimitivaBeretMourinhoMundial 2026ArmasBebé maltratadoPapa León XIVSelectividadEstrella DammDO CavaZapatero
instagramlinkedin

En Directo

Juego de azar millonario

La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del jueves, 11 de junio de 2026, en directo

Imagen para el sorteo de La Primitiva

Imagen para el sorteo de La Primitiva

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Primitiva es un juego de azar que se basa en la selección de seis números de una matriz de 49 números posibles. Además de estos seis números principales, se selecciona también un número complementario de una matriz diferente de diez números posibles.

El sorteo de la Primitiva se lleva a cabo tres veces por semana -los lunes, jueves y sábados- por la noche y se puede seguir en directo a partir de las 21.40 horas en la web de Loterías y Apuestas del Estado. Para participar en el sorteo, los jugadores deben seleccionar seis números principales y un número complementario. También existe la opción de jugar múltiples boletos con diferentes combinaciones de números.

Durante el sorteo, se extraen seis bolas de una urna que contiene las 49 bolas numeradas del 1 al 49. Luego se extrae una séptima bola complementaria de una urna diferente que contiene diez bolas numeradas del 0 al 9.

Los premios se otorgan a los jugadores que han acertado los seis números principales, así como a los jugadores que han acertado cinco números principales y el número complementario, cuatro números principales, tres números principales y el número complementario, o simplemente el número complementario.

El juego de la Primitiva también ofrece un bote, que se acumula cada semana en caso de que no haya ganadores del primer premio. Si hay ganadores del primer premio, el bote se reinicia a una cantidad fija.

Noticias relacionadas

Aquí seguimos el sorteo, en directo:

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los Mossos enmarcan la ejecución de la calle de Balmes en la guerra de narcos que se libra en Barcelona
  2. Rafael Santandreu, psicólogo y divulgador sobre el insomnio: 'La costumbre de dormir ocho horas del tirón no es natural
  3. Esta es la imagen del pistolero que ha ejecutado a un hombre frente a la comisaría de la calle de Balmes de Barcelona
  4. Las Matemáticas vuelven a convertirse en el 'drama' de la selectividad en Catalunya: 'Ha sido terrible, criminal
  5. Estas son las nuevas enfermedades que pueden acogerse a la jubilación anticipada: 'Es un importante apoyo
  6. Visita del Papa a España, en directo | Última hora de la salida de León XIV de Barcelona rumbo a Canarias
  7. La madre del bebé maltratado en Barcelona confesó a sus amigas enfermeras que se planteaba echar al marido de casa porque no cuidaba bien del niño
  8. Días clave en el caso del bebé maltratado en Barcelona: declaran vecinas de los padres, médicos de Vall d'Hebron y los abuelos del niño

El Papa convierte el Estadio de Gran Canaria en un 'gran altar' en una misa multitudinaria

El Papa convierte el Estadio de Gran Canaria en un 'gran altar' en una misa multitudinaria

La otra “bendición” de bebés que dejó la visita del Papa a Arguineguín

La otra “bendición” de bebés que dejó la visita del Papa a Arguineguín

Detienen al cantante Beret en Sevilla por una presunta agresión sexual

Detienen al cantante Beret en Sevilla por una presunta agresión sexual

El papa León XIV saluda una pancarta en el Teatro Guiniguada

La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del jueves, 11 de junio de 2026, en directo

La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del jueves, 11 de junio de 2026, en directo

Encuentran volcada en la playa de Pals la moto de agua del menor desaparecido en Roses

Encuentran volcada en la playa de Pals la moto de agua del menor desaparecido en Roses

Catalunya pide triplicar las penas de cárcel por tener ilegalmente armas de fuego y distribuir marihuana

Catalunya pide triplicar las penas de cárcel por tener ilegalmente armas de fuego y distribuir marihuana

La jueza acusa de agresión sexual al productor de cine Xavier Atance, que queda en libertad con medidas cautelares

La jueza acusa de agresión sexual al productor de cine Xavier Atance, que queda en libertad con medidas cautelares