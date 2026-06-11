Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Papa BarcelonaSagrada FamíliaBCESelectividadTiroteo BarcelonaPistoleroBebé maltratadoSuperlópez
instagramlinkedin

Primera plana de la edición impresa

La portada de EL PERIÓDICO del 11 de junio de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 11 de junio de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 11 de junio de 2026 / El Periódico

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 11 de junio de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 11 de junio de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 11 de junio de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 11 de junio de 2026

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El primer examen de la selectividad ha sido un regalo': los alumnos pasan de los nervios al alivio en el arranque de las PAU en Catalunya
  2. Las farmacias ya no usarán ni cúter ni celo para pegar el cartón de los medicamentos: Sanidad eliminará el cupón precinto
  3. La última huelga de profesores del curso pincha y los sindicatos instan a seguir la protestas en septiembre
  4. El sexo salvó el planeta: un estudio demuestra cómo la reproducción asexual ralentizó la evolución y redujo la variedad de especies durante milenios
  5. ¿Qué es el 'six-seven', el 'trend' viral con el que el papa León XIV ha sorprendido a Madrid?
  6. La Luna de fresa de junio marca la primera gran cita astronómica del verano
  7. Última hora de la visita del Papa a Barcelona, en directo: llegada de León XIV, recorrido del papamóvil y agenda de actos
  8. Los sindicatos de profesores llaman a colapsar Barcelona este martes con la 'huelga del Papa': será la última del curso

La portada de EL PERIÓDICO del 11 de junio de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 11 de junio de 2026

La UB, la UAB y la UPC están entre las ocho universidades más potentes de España

La UB, la UAB y la UPC están entre las ocho universidades más potentes de España

Ni Derecho ni ADE: las carreras con más empleo en España cuatro años después de graduarse

Ni Derecho ni ADE: las carreras con más empleo en España cuatro años después de graduarse

Un detenido por su presunta implicación en la muerte del hombre desaparecido en Badajoz

Un detenido por su presunta implicación en la muerte del hombre desaparecido en Badajoz

Visita del Papa León XIV a la Sagrada Familia

VÍDEO | León XIV bendice, en catalán y castellano, la Torre de Jesús de Gaudí, en un acto culminado por un espectáculo soberbio

Los docentes valencianos votan suspender la huelga indefinida y rechazan el acuerdo con Conselleria de Educación

Los docentes valencianos votan suspender la huelga indefinida y rechazan el acuerdo con Conselleria de Educación

El papa León XIV consagra la "belleza iluminadora" de la Sagrada Família

El papa León XIV consagra la "belleza iluminadora" de la Sagrada Família