Vulcano, la pirotecnia valenciana que iluminó la Sagrada Familia: "Ha sido un hito histórico"

La visita del papa a Barcelona no está pasando por alto en ningún sentido. León XIV bendijo e inauguró ayer la la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, la obra magna de Antoni Gaudí, en lo que fue uno de los momentos más esperados desde que el Sumo Pontífice llegó a la ciudad condal.

El acto de bendición de la cruz que corona la basílica diseñada por Gaudí estuvo acompañado de una ceremonia en la que el máximo exponente de la iglesia católica se atrevió a utilizar el catalán para dirigirse hacia sus adeptos presentes en la ciudad. A la ceremonia, se sumó un espectáculo de fuegos artificiales disparados por la pirotecnia valenciana Vulcano.

La pólvora artística

El espectáculo, que se lleva preparando desde hace ya más de diez meses con la pirotecnia valenciana, fue organizado directamente por la Sagrada Familia con el motivo de la visita del papa. Tres visitas 'in situ' han tenido que realizar los responsables del diseño del disparo para poder organizar unos fuegos artificiales que se encontraban a 54 metros de altura y que llegaron a alcanzar los 110 metros.

Fue un disparo complicado, según reconoce el responsable de la pirotecnia, Juanjo Soler, pero que salió según lo previsto. La libertad creativa absoluta que dejó la basílica a la pirotecnia valenciana, que ya cuenta con experiencia en espectáculos de este calibre, se saldó con un resultado que superó las expectativas. "Con la tecnología puedes hacer muchas simulaciones, pero el resultado final fue muy bueno", afirma el pirotécnico, que explica que su intención de proyectar los fuegos artificiales sobre la cruz, a más de 150 metros de altura, fue todo un éxito. Tres jornadas de trabajo, desde el domingo hasta el martes, basadas en ensayos, montaje y asegurarse de que todo salga a la perfección.

Exhibición "sorpresa"

Soler también ha subrayado el hecho de utilizar material pirotécnico en un monumento de la envergadura de la Sagrada Família y que éste ha sido un "disparo clave" para demostrar que la pirotecnia puede llegar a cualquier lado, que forma parte ya de la cultura del española, pero que sigue teniendo sus raices en València. Un acto que el propio Soler ha definido como "un hito histórico".

Una exhibición pirotécnica "sorpresa" que deja más que claro que la seguridad que ha adquirido la pirotecnia en los últimos años es más que notable. "Si se puede disparar desde la Sagrada Familia, que posiblemente sea uno de los lugares más emblemáticos del mundo, se puede disparar desde cualquier lugar", declara Juanjo Soler, responsable de Pirotecnia Vulcano presente en el disparo desde la basílica.

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Con una pieza musical en exclusiva para el espectáculo, unos artificios creados únicamente para el disparo en la basílica y con varias modificaciones durante el proceso creativo, la intención del disparo se cumplió con creces. La proyección de las luces sobre la cruz, un símbolo importante de la arquitectura gaudiniana, que recorre todo el claustro hasta el altar, a través de unos fuegos artificiales blancos que dejaba una estela amarillenta, que también hacen referencia a la simbología cromática de la iglesia, fue un éxito total.