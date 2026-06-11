La UB, la UAB y la UPC están entre las ocho universidades más potentes de España

Que una universidad obtenga buenos resultados en docencia, investigación e inserción laboral depende tanto de su tamaño como de la eficiencia con la que utiliza sus recursos. Es decir, de su volumen y de su rendimiento. De todos los campus de España, hay ocho instituciones públicas que destacan especialmente por combinar con éxito estas dos dimensiones, situándose en el 'top 15' de ambas clasificaciones. En este selecto grupo sobresalen tres centros catalanes: la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). El resto están ubicadas fuera de Catalunya: la Politécnica de Madrid y la Autónoma de Madrid, la Universitat de València, la Politècnica de València y la de Santiago de Compostela.

Así lo refleja la edición correspondiente a 2026 del U-Ranking, el proyecto de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). El exhaustivo diagnóstico -disponible en formato online con opción a realizar búsquedas personalizadas- incluye un análisis de 71 universidades españolas (todas las públicas y 23 privadas), que representan el 95% del alumnado de todo el sistema universitario.

Las ocho universidades que combinan mejores posiciones en volumen y rendimiento destacan tanto por su tamaño para generar producción total como por su eficiencia. Representan solo el 11% de las instituciones analizadas, pero aportan el 26% de los resultados totales del sistema: el 23% en docencia, el 30% en investigación e innovación y el 22% en inserción laboral.

La Pompeu, líder en rendimiento

Alrededor de estas ocho instituciones líderes se configuran dos cinturones de universidades con perfiles marcadamente diferentes. El primero está formado por campus muy productivos pero de menor tamaño y, por tanto, con un menor volumen global. Este grupo de alto rendimiento incluye a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que lidera el ranking junto a la Universidad Carlos III de Madrid, donde la princesa Leonor estudiará el próximo curso Ciencias Políticas. También están la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Girona, la de Vigo, la de Cantabria y la Universidad de Navarra (la única privada).

En el segundo cinturón figuran aquellas universidades que logran excelentes resultados en el ranking absoluto de volumen de producción total gracias a sus grandes dimensiones, pero que, sin embargo, registran un rendimiento o productividad inferior teniendo en cuenta los recursos disponibles. En este grupo figuran la Complutense de Madrid, que lidera el ranking de volumen, junto con las universidades de Granada, Sevilla, País Vasco, Zaragoza, Málaga y la UNED.

Las públicas, líderes en investigación

El predominio de la universidad pública es absoluto en el ámbito de la investigación y la innovación, donde ocupan los primeros puestos en solitario tanto en rendimiento como en volumen total. En lo que respecta a la productividad científica por recursos, las universidades catalanas vuelven a exhibir músculo liderando los tres primeros puestos de la clasificación: la UPF, la UAB y la UB. En volumen de producción investigadora, repite la UB en la primera posición.

Por el contrario, ninguna institución privada aparece en los puestos más relevantes de vanguardia científica; la primera de ellas es la Universidad de Navarra y aparece relegada al puesto 16. El informe constata que los centros públicos más que duplican los recursos y la producción científica de las universidades privadas.

Las privadas, ventajas en docencia

En lo relativo a la docencia, la ventaja es para las universidades privadas, que consiguen situar a un mayor número de instituciones en las posiciones destacadas. El grupo de cabeza en productividad docente lo forman nueve campus, de los cuales seis son privados: Navarra, Universitat Ramon Llull, IE Universidad, Mondragon Unibertsitatea (que, en realidad, es una cooperativa), Universitat Internacional de Catalunya y Pontificia Comillas. En el listado hay tres campus públicos: Universitat Politècnica de València, Carlos III y la UPF.

Aunque las públicas disponen de más presupuesto por alumno o profesores doctores, las privadas logran mejores tasas de éxito gracias a una marcada especialización docente y una alta internacionalización en las aulas.

Inserción laboral

La edición 2026 del U-Ranking introduce una actualización sobre la inserción laboral por campos de estudio, midiendo variables como la tasa de afiliación a la Seguridad Social, el nivel salarial o la adecuación del empleo al grado cursado. En la clasificación de rendimiento de empleabilidad, hasta 22 universidades logran situarse en el primer grupo de excelencia, con una presencia mayoritaria de centros privados: 16 de los 22. La clasificación está encabezada por la Universidad Nebrija y la Universitat Internacional de Catalunya. Los alumnos de las privadas obtienen, de media, salarios más elevados y puestos más ajustados a su titulación tras graduarse.