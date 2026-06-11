Las Matemáticas "del social" desatan opiniones opuestas entre el alumnado: de los llantos y el "no paso del 4" a "¡el mejor examen de mi vida!"

Disparidad de opiniones entre el alumnado que se ha examinado este jueves de Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, el segundo examen del último día de las PAU en Catalunya.

-¡Ha sido el mejor examen de vida! -proclamaba un estudiante.

-¿¡Pero qué dices!? ¡Si no se entendía nada de lo que estaban pidiendo!- respondía otra, mirando a su compañero de clase con incredulidad.

La escena, a la puerta de un aula de la UPF, se ha repetido, con infinidad de variables, frente a las distintas clases en las que se ha realizado la prueba. Mientras algunos alumnos salían sonriendo, convencidos de que había sido una prueba "asumible", otros lo hacían cabizbajos e incluso llorando. Estos, claro, sin ganas de hablar. "Fatal, horrible", aseguraba otra alumna secándose las lágrimas mientras una profesora explicaba que había encontrado a otras dos alumnas en el baño, también llorando.

Mariona, alumna que ayer se examinó de las Mates del científico y repetía con "las del social", explicaba que lo había encontrado mucho más fácil, "no hay comparación" [sobre lo de ayer sí hay consenso en que fue "una burrada"]. A pocos metros, un grupo de alumnos también del científico que pasaron ayer por el calvario del teorema de Bolzano -junto a las "funciones a trozos", una de las expresiones más escuchadas en estos pasillos- miraba el examen de las Matemáticas del social con los ojos como platos y suspiraban un empático "pobrecillos". Mientras, otra chica pasaba por detrás vaticinando que no pasaría del 4. "No apruebo ni de broma, pero ni de broma", insistía.

"Se puede hacer"

Ante el ajetreo de chavales comentando la jugada -muchos de ellos ya libres, por fin- una profesora de Matemáticas repasa el examen y señala que "se puede hacer; es asequible". Abre el examen un problema sobre un médico que hace vídeos divulgativos en internet y un día pierde seguidores por un vídeo polémico y otro, los gana, por un vídeo viral.

Esta tarde, queda ya solo un último esfuerzo con los exámenes de Química, Historia del Arte, Literatura Castellana y Dibujo Técnico.