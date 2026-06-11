Selectividad en España: ligera bajada de aprobados, aunque más de nueve de cada diez estudiantes la superan

Mientras los alumnos catalanes se enfrentan este miércoles al último examen de la selectividad, en muchas comunidades ya saben el resultado de la PAU. En todas las autonomías donde hay datos, el porcentaje de aprobados en la selectividad registra una ligera bajada respecto al año pasado, aunque las cifras siguen situándose en niveles muy elevados. Madrid, Euskadi, Castilla y León, Aragón y Murcia han obtenido este año porcentajes de aptos superiores al 93%, pero en todos los casos por debajo de los registrados en 2025. Aunque cada alumno sabe ya su nota, las cifras oficiales, de momento, no incluyen porcentajes sobre el número de sobresalientes, notables, bienes o suficientes.

La caída del alumnado que se considera “apto” (es decir, que ha superado la prueba) es leve en la mayoría de territorios. En Madrid, el porcentaje de aprobados pasa del 95,51% de 2025 al 95,1% de este año. En Castilla y León -una de las autonomías con mejores resultados en lsa pruebas PISA-, el descenso es prácticamente imperceptible: del 97% al 96,98%. Algo mayor es la bajada en Euskadi, donde los aprobados pasan del 96,73% al 95,3%. Por territorios, es Bizkaia la que peor sale parada: han superado la prueba el 93,8%, la cifra de aprobados más baja desde que hay registros, en 2010. Según publica el diario El Correo, la universidad del País Vasco, UPV/EHU, está investigando si los numerosos ceros que han sacado estudiantes de varios colegios en el examen de Lengua vasca y literatura se deben a un error técnico.

Siguiendo con los aprobados, las diferencias más acusadas en comparación con 2025 se observan en Aragón, que cae del 97,51% al 94,91%, y en Murcia, donde el porcentaje baja del 95,4% al 93,7%.

En 2025

El año pasado, cuando comenzó el modelo más competencial, con menor opcionalidad y mayor homogeneidad en los criterios de corrección- muchos territorios acusaron también una bajada. “Las notas de la selectividad, en general, serán peores”, vaticinaba, en aquella ocasión, un profesor a este diario. Así fue, efectivamente. Especialmente llamativo fue el caso de Andalucía, con una caída de cinco puntos (del 96,86% al 91,98%).

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En 2025, los alumnos de las islas Canarias, con un 91,5% de aprobados, fueron los que menos superaron la selectividad, frente a los estudiantes de Navarra que, con un 97,92% de aptos, fueron los que más aprobaron. En Madrid, el porcentaje cayó del 96,52% (2024) al 95,51% (2025). En Murcia, se pasó del 96,2% (2024) al 95,4%. En Aragón también se registró una disminución mínima: del 97,83% (2024) al 97,51%. Lo mismo sucedió en Navarra, donde en 2024 se batió un récord con el 98,41% de aprobados mientras que en 2025 se bajó al 97,92%. Galicia, mientras, pasó del 96,02% en 2024 al 95,58%.