Los médicos del Hospital de Vall d'Hebron que atendieron al bebé maltratado nunca habían visto unas lesiones tan graves

Las dos pediatras y el cirujano del Hospital Vall d'Hebron que atendieron al bebé presuntamente maltratado por sus padres han asegurado este jueves ante el juez que las lesiones que presentaba el pequeño eran "traumáticas", "no accidentales" y "sugestivas" de maltrato infantil, según fuentes judiciales consultadas por EL PERIÓDICO. El cirujano ha sido más explícito al dar detalles sobre la fisura anal que presentaba el niño, que entonces tenía seis semanas. Ha sostenido que fue producida por la introducción de algún elemento, aunque no ha podido precisar si se trató de un objeto o de un miembro del cuerpo. Tampoco ha descartado que esa acción de penetración se hubiera realizado en más de una ocasión.

Tanto el cirujano como una pediatra, ambos con dilatadas carreras profesionales y experiencia en visitar a niños maltratados en el principal centro de referencia de Catalunya en esta materia, han explicado que nunca habían visto unas lesiones anales de tal gravedad. Han descartado que hubieran sido producida por un problema de estreñimiento o heces grandes, como argumenta la defensa de los padres, o por una estimulación en el ano.

Este jueves han declarado ante el juez cuatro profesionales: la pediatra que estaba de guardia el 16 de marzo, cuando el bebé ingresó en Vall d'Hebron derivado del Hospital de Sant Pau, la también pediatra y coordinadora de la Unidad de Atención a las Violencias hacia la Infancia y la Adolescencia de Vall d'Hebron, Anna Fàbregas, un cirujano y una enfermera. Todos ellos han detallado que el bebé presentaba varias lesiones por todo el cuerpo: en la cara —un hematoma antiguo—, en el cerebro (podría ser producto de un zarandeo o de golpes, han precisado), en las costillas, los genitales, el ano y en las piernas.

Cuando llegó a Vall d'Hebron, el pequeño tenía el fémur fracturado, una rotura compatible com "estirar y retorcer", han subrayado los testigos. Los médicos temían que esa lesión pudiera provocarle la muerte por el astillamiento del hueso y la posibilidad de que afectara a una arteria, lo que podría haberle causado una hemorragia mortal. Por esa razón, intentaron no moverlo demasiado. Esa prioridad hizo que no pudieran abrirle bien las piernas y ver con claridad el alcance de la fisura anal hasta el día 18, que es cuando, tras tener todos los resultados de las pruebas médicas, se activó el protocolo contra la violencia infantil y se llamó a la Dirección General de Prevenció i Protecció de la Infància i Adolescència (DGPPIA), Mossos d'Esquadra y al juzgado y se procedió a detener a los padres.

Sobre las lesiones en los dos fémures, los médicos prácticamente han descartado que pudieran ser fruto de un accidente como por ejemplo que una pierna le quedara atrapada entre los barrotes de la cuna, como han apuntado las defenses. De hecho, han dicho que lo más probable es que las lesiones fueran provocadas por torsión y estiramiento. Otras lesiones en las cabezas de los fémures podrían deberse a sacudidas. De hecho, han dicho que esas mismas sacudidas podrían haber producido las fracturas en las costillas y las lesiones neuronales. Respecto de estas últimas, los médicos todavía no saben si al pequeño le quedarán secuelas.

Respecto al hematoma en el escroto, han descartado que se debiera a una bolsa de orina que le colocaron en el Hospital del Mar en una de las primeras visitas de la familia a un centro sanitario. Por último, también han descartado que un hematoma en la mejilla se debiera a un pellizco afectuoso demasiado fuerte.

La defensa ha explicado que solicitará de nuevo la declaración de la madre, que está en libertad, y del padre, todavía encarcelado.