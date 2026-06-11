La innovación como herramienta contra la pobreza infantil: un proyecto piloto para reducir el non take-up de prestaciones sociales

En un momento en el que Catalunya afronta el debate sobre las prioridades presupuestarias de los próximos años, una pregunta cobra especial relevancia: ¿cómo garantizar que las ayudas públicas lleguen realmente a quienes más las necesitan?

La respuesta no depende solo de aumentar los recursos destinados a la protección social -que también-, sino de mejorar el acceso a prestaciones que ya existen pero que miles de familias con niños y niñas en situación de vulnerabilidad no llegan a solicitar o recibir pese a cumplir los requisitos. Este fenómeno, conocido como non take-up, limita el impacto de las políticas públicas destinadas a reducir la pobreza infantil y afecta a muchísimas familias.

Los datos del último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el non take-up del Ingreso Mínimo Vital de 2024, muestran que la tasa en Catalunya es del 67,5% (82.752 hogares), situándola en la segunda posición del top 10 de comunidades autónomas, sólo por debajo de las Islas Baleares (68%), y por encima de la media española (56,2%).

Ante esta realidad, y con el objetivo de aportar evidencia y propuestas concretas para abordar este reto, Save the Children ha presentado en Barcelona el informe de proceso de Agilitza’t: un programa para contribuir a la reducción del non take-up de prestaciones sociales en Catalunya. El documento recoge los resultados y aprendizajes de una experiencia impulsada por Impact Lab, el laboratorio de innovación social de la organización, con el apoyo del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya.

La iniciativa nació en el marco de la Estrategia de Lucha contra la Pobreza Infantil en Catalunya 2025-2030 y se desarrolló durante 2025 en cinco barrios del territorio catalán con el objetivo de identificar las barreras que dificultan el acceso a prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) y la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC).

El proyecto puso a prueba un modelo de "ventanilla única" que combina acompañamiento profesional, herramientas digitales e inteligencia artificial para orientar a las familias durante todo el proceso de solicitud y seguimiento de ayudas. Más allá de la atención prestada a centenares de familias, la principal aportación de la experiencia ha sido la generación de evidencia sobre los obstáculos administrativos, digitales e informativos que siguen dificultando el acceso efectivo a derechos sociales.

Las conclusiones apuntan a la necesidad de simplificar procedimientos, reforzar la coordinación entre administraciones y entidades sociales, mejorar la información dirigida a la ciudadanía y mantener modelos de acompañamiento que permitan superar barreras especialmente frecuentes entre los hogares más vulnerables.

La presentación del informe tuvo lugar el pasado 9 de junio en el CaixaForum Barcelona, en una jornada que reunió a representantes de la administración pública, del ámbito académico y del tercer sector para debatir sobre cómo reducir el non take-up y fortalecer los sistemas de protección social.

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La relevancia del debate va más allá de una cuestión técnica. La experiencia de este proyecto piloto aporta una lección especialmente valiosa para el actual debate presupuestario: tan importante como ampliar la cobertura de las políticas sociales es garantizar que estas lleguen de forma efectiva a sus destinatarios. Generar evidencia, evaluar qué funciona y diseñar soluciones basadas en el conocimiento puede ser una de las herramientas más eficaces para mejorar la vida de miles de niños y niñas y avanzar en la lucha contra la pobreza infantil.