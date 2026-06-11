El incendio en Los Garres provoca que los ratones emigren a las casas

Los vecinos de Los Garres empiezan a sufrir las consecuencias medioambientales derivadas del incendio que arrasó gran parte del Parque Regional de El Valle y Carrascoy. A las paredes manchadas de ceniza, el persistente olor a quemado y una estampa desoladora que tiñe de negro las laderas del monte, unida a la incertidumbre de qué pasará en el futuro con el terreno calcinado, se suma ahora la presencia en viviendas y garajes de parte de la fauna que habitaba el ecosistema de las cerca de 177 hectáreas arrasadas por las llamas. En este caso, se trata de una de las especies más abundantes de la zona: el ratón de campo.

Pocos días después de la extinción del fuego, declarado el pasado 2 de junio y colindante con la pedanía de Los Garres, varios vecinos han comunicado al Ayuntamiento la aparición de estos roedores en sus viviendas. Presumiblemente, su presencia estaría relacionada con la pérdida de hábitat provocada por el incendio, que los habría empujado a desplazarse hacia zonas habitadas en busca de refugio.

Ana G., vecina de Los Garres, confirma a La Opinión que en los últimos días "han aparecido pequeños roedores en viviendas y garajes" y que entre los residentes de la zona se respira "cierto nerviosismo" ante la posibilidad de que puedan convertirse en una plaga.

"No hay riesgo para la salud"

Tras el aviso de los vecinos, la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres Díez; el Alcalde Pedáneo de Los Garres, Antonio Ramírez, y técnicos de la Concejalía se han desplazado hasta a la zona afectada, donde han podido confirmar la presencia de estos animales.

Pilar Torres ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad afirmando que, a diferencia de otros roedores, el ratón de campo "no es una especie que suponga un riesgo para la salud pública", aunque ha advertido de que "sí que hay que actuar con rapidez" para evitar su reproducción.

Asimismo, ha explicado que estos animales "buscan refugio en las viviendas y no en el alcantarillado porque este último está habitado por la rata". Aunque no se trata de un depredador natural del ratón de campo, ambas especies compiten por el espacio y alimento, una situación en la que la rata suele imponerse debido a su mayor tamaño.

Medidas inmediatas

La empresa Lokímica, contratada por el Ayuntamiento, será la encargada de controlar la situación "reforzando el control en la zona donde los vecinos han dado aviso", ha explicado la Concejala, asegurando que si se registran nuevas incidencias "se ampliará el perímetro de actuación".

También ha recordado las herramientas que el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía en estos casos, como la App 'Plagas Murcia', que permite notificar la presencia de posibles plagas y recibir una respuesta inmediata por parte de los servicios municipales.

Asimismo, fuentes municipales han explicado que se reforzará el control de plagas en la red del alcantarillado y que los profesionales del Centro Municipal de Control de Zoonosis, en colaboración con la Junta Municipal de Los Garres, llevarán a cabo una labor informativa entre los vecinos de la zona "para que puedan actuar de manera autónoma".

Zona afectada tras el incencio. Al fondo, la pedanía de Los Garres / Foto cedida

"Una llamada a la responsabilidad"

Mientras tanto, la Asociación de Vecinos de San Blas, El Secano y Montegrande ha convocado para este jueves, 11 de junio, a las 19.30 horas, una concentración en el Jardín de Montegrande «por la seguridad y la prevención de incendios», con el objetivo de reclamar «medidas urgentes». Desde la entidad consideran que el reciente incendio de Los Garres pone de manifiesto «la vulnerabilidad de nuestras zonas» y reclaman la implantación de medidas preventivas «antes de que ocurra una desgracia».

En el cartel de la convocatoria solicitan, entre otras actuaciones, la recuperación y plena disponibilidad de la Cañada Real de Torreagüera; la limpieza y el mantenimiento de solares, parcelas y zonas de monte próximas a las viviendas; la retirada de material combustible y maleza acumulada; y la elaboración de un plan específico de prevención y actuación que garantice la seguridad de los vecinos.

Asimismo, la asociación subraya que se trata de una movilización sin trasfondo político, sino de «una llamada a la responsabilidad de las administraciones públicas y de los propietarios de parcelas».

Reactivación de las protestas

Esta manifestación no es la única que se ha celebrado tras la extinción de las llamas. La semana pasada, los bomberos forestales de la Región se movilizaron en el centro de la capital del Segura exigiendo mejoras en sus condiciones laborales, denunciando precariedad salarial y dificultades para conciliar, entre otras cuestiones.

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Aunque la manifestación se convocó con anterioridad al incendio, el desastre medioambiental de El Valle y Carrascoy evidenció el desequilibrio entre las duras circunstancias a las que se enfrentan y sus condiciones laborales.