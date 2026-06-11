Interrumpida la circulación de cuatro líneas de Rodalies por un incendio en Coma-ruga

La circulación ferroviaria de las líneas R14, R15, R16 y R17 de Rodalies ha quedado interrumpida este jueves entre Sant Vicenç de Calders y Torredembarra a causa de un incendio de vegetación declarado en Coma-ruga, en el término municipal de El Vendrell.

La incidencia ha sido comunicada por Protecció Civil, que ha activado una prealerta del plan FERROCAT ante la afectación del servicio ferroviario. El aviso se ha emitido después de que las llamas alcanzaran una zona próxima a las vías, obligando a suspender temporalmente la circulación de trenes en este tramo.

Diez dotaciones desplegadas

Según han informado los Bombers de la Generalitat, el incendio se ha iniciado poco después de las cinco de la tarde en una zona próxima a la avenida Brisamar. El cuerpo de emergencias trabaja en el lugar con 10 dotaciones terrestres.

Los Bombers han detallado que el aviso se recibió a las 17.11 horas y que los equipos de extinción han reforzado las tareas en ambos flancos del incendio para evitar su propagación y proteger las zonas habitadas cercanas.

Noticias relacionadas

Por el momento no han trascendido datos sobre posibles heridos ni sobre la superficie afectada por las llamas. Tampoco se ha informado de cuándo podrá recuperarse la circulación ferroviaria entre Sant Vicenç de Calders y Torredembarra.