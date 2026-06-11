"¡Que empiecen las vacaciones!": los alumnos celebran el último día de la selectividad en Catalunya

Los estudiantes catalanes afrontan este jueves la última jornada de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) con sensaciones positivas tras el examen de Lengua Catalana. Los alumnos que se han examinado en el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona comentan que el examen les ha resultado “bastante asequible” y que “el nivel era más bajo de lo esperado”. Con esta prueba, algunos de ellos dan por finiquitada la selectividad que, aun así, sigue este mediodía con materias como Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales y esta tarde (15 horas) con Literatura Castellana o Química.

Para los que ya han acabado algunos chavales este ha sido el último examen al que se presentaban, pero todos coinciden en que, tras varios días de nervios, afrontan este último día más aliviados y pensando ya en las vacaciones de verano. “Tenemos muchas ganas de que se acabe ya y comenzar las vacaciones”, comenta Eulàlia Riera, del Instituto La Vall del Tenes, de Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona).

Una estructura muy trabajada

Además de la facilidad del examen, los estudiantes también han valorado la libertad que ofrecían varias partes del examen.

"Había mucho apartado tipo test y en la parte de literatura y sintaxis te dejaban bastante elección, así que podías ir más o menos al apartado que quisieras", explica Gonzalo Caballero, alumno del Instituto La Vall del Tenes.

Aina Caballé, alumna del mismo centro, comenta: “Lo bueno del examen de catalán es que mantiene la estructura de los últimos años, no ha cambiado el modelo, y lo habíamos trabajado mucho en clase”.

Los alumnos coinciden en que la parte más compleja fue la relacionada con la obra de Pere Calders. "La literatura es muy subjetiva porque cada uno interpreta los textos de una manera diferente" , apunta Ariadna Quintero.

Expresión escrita sobre contaminación

Uno de los puntos más asequibles del examen ha sido la expresión escrita, en la que, a partir de un texto sobre los microplásticos, los alumnos debían elaborar una redacción relacionada con distintos tipos de contaminación y su impacto en la sociedad.

"Podías escribir sobre la contaminación que quisieras y cómo afecta a la sociedad", explica Oriol Martín, del colegio La Salle Montcada, del municipio de Montcada i Reixac (Barcelona). "La verdad es que se han comportado porque era un tema que daba mucho juego porque podías escoger un tema con el que estuvieras familiarizado", añade.