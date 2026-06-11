Un examen de Catalán sin ninguna autora mujer abre el último día de la selectividad en Catalunya: "Ha sido el más fácil con diferencia"

Unanimidad a las puertas del examen de Lengua Catalana y Literatura: "Con diferencia, ha sido el más fácil de todas las PAU". Así de felices han salido los alumnos del primer examen del último día de 'la selectividad del Papa', tras el disgusto del miércoles con las Matemáticas del Bachillerato Científico. Para algunos pocos, los que en estos minutos ya se encuentran en en el bar, era el último examen de las PAU. Para todos, el último de la fase general, de la que se examina todo el mundo.

Al examen de Catalán llegaban los alumnos, por segundo año consecutivo, sin listado de lecturas obligatorias. La prueba ha empezado con una comprensión lectora de un texto sin firmar, una adaptación del artículo 'Microplásticos: cómo afectan a la salud', de la web de Atlàntida Assegurances.

Ni rastro de Mercè Rodoreda en las páginas de la prueba. De ella ni de ninguna otra autora mujer.

De Pere Calders a Pere Quart

En el apartado sobre "el hecho literario", surgieron 'L'arbre domèstic', de Pere Calders, y 'El comte Arnau', y en el de 'verdadero o falso', afirmaciones como "Santiago Rusiñol, autor de 'L'auca del senyor Esteve', es el máximo representante del Noucentisme, que se inicia a partir de 1906" o "Pere Quart es el seudónimo de Joan Oliver como poeta".

Como en el examen de Castellano, los errores de ortografía, gramática o léxico restan 0,1 puntos; con un descuento máximo de dos puntos en el total del examen; un descuento que los correctores aplicarán al final, cuando ya hayan sumado todas las partes del examen.

Tras el examen "sin sorpresas" de Catalán –"no ha salido nada que no esperábamos", celebraba el alumnado–, este mediodía será el turno de las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, una de las materias más temidas, aún más después del drama de ayer con las del científico. Y, entonces, ya sí, a respirar hasta el martes 23 de junio, día en que salgan notas, o hasta el 10 de julio, día en el que se conocerán las notas de corte.