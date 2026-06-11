Las entidades sociales denuncian obstáculos en la regularización extraordinaria y piden ampliar el plazo del proceso

La Taula del Tercer Sector de Catalunya ha reclamado este jueves que se amplíe el plazo para acceder al proceso de regularización extraordinaria, que está previsto que se cierre el próximo 30 de junio. La organización, que reúne a la gran mayoría de las entidades sociales catalanas, ha recordado que la ventana para realizar los trámites se abrió dos semanas después de lo previsto y que muchos de los potenciales beneficiarios se han encontrado con trabas e incidencias. Por todo ello, la vicepresidenta de políticas sociales de la Taula, Natàlia Valenzuela, ha pedido que el plazo se amplíe "como mínimo, tres semanas". La organización se suma así a las reclamaciones de la plataforma Regularización Ya!, que ha hecho la misma reclamación mediante una Propuesta No de Ley (PNL) en el Congreso.

Valenzuela ha asegurado este jueves ante los medios que en algunos de los dispositivos de los ayuntamientos para asesorar a los migrantes que quieren estabilizar su situación administrativa han pedido el padrón, pese a no ser obligatorio. También ha denunciado que algunos de los sistemas informáticos que regulan el proceso no han funcionado bien y que en algunos países, como Sri Lanka o Nigeria, ha sido muy difícil conseguir el certificado limpio de antecedentes penales que demanda el proceso. Hay que tener en cuenta que en un cambio de último momento, el Gobierno ya prevé una prórroga de hasta tres meses a las personas que puedan acreditar tener problemas burocráticos con la obtención de documentos de terceros países mediante una declaración responsable.

Estas "barreras", según ha denunciado Valenzuela, han dejado fuera del proceso a los "colectivos más vulnerables". "Hablamos de personas extuteladas, personas con discapacidad o personas sin hogar", ha explicado la portavoz de la Taula. "Si los trámites burocráticos para la sociedad civil son muy complejos, en esta situación de extrema vulnerabilidad aún lo son más", ha remachado.

Según sostienen desde la organización, una prórroga de al menos tres semanas del plazo más allá del 30 de junio, permitiría que el proceso contara con "más garantias de equidad, calidad y acompañamiento social".

Debate en lo político

El llamamiento de la Taula del Tercer Sector se suma a la Propuesta No de Ley (PNL) que presentó este miércoles la plataforma Regularización Ya! ante el Congreso para, también, denunciar las trabas burocráticas a las que se han enfrentado los migrantes durante el proceso y pedir más tiempo para que todo aquel interesado pueda acceder a la medida.

La portavoz de la plataforma, Vicky Columba, denunció ante la cámara baja las "demoras" en la admisión a trámite de los expedientes presentados, condición necesaria para que los migrantes accedan a los permisos de trabajo y de residencia de un año que prevé el proceso. El Gobierno aseguró antes de abrir el proceso –el pasado 16 de abril– que tardaría un máximo de quince días a admitir las solicitudes, algo que, tal como explicó EL PERIÓDICO, no se ha cumplido en todas las ocasiones. Además, las admisiones a trámite muchas veces llegaban sin un número de la Seguridad Social asociado, lo que retrasaba aún más la incorporación al mercado laboral de estas personas.

Problemas con las citas

Otro de los puntos de la Proposición No de Ley habla directamente sobre los problemas que se están produciendo para conseguir citas en las comisarías de la Policía Nacional para obtener las Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE). Todos aquellos migrantes que ven su solicitud resuelta favorablemente deben solicitarla en el plazo de un mes, pero cada vez es más complicado conseguir turno y muchas personas se ven abocadas a un mercado irregular de compraventas.

El ministerio del Interior ha anunciado un refuerzo de las comisarías para hacer frente a la alta demanda, pero no ha esclarecido con cuántos efectivos tiene previsto hacerlo. "No puede ser que el negocio de las citas de extranjería siga lucrando a muy pocas personas y hundiendo a las más vulnerabilizadas", defendió Columba.

Regularización Ya! también pide en la PNL que se detengan todos los procesos de deportación activos mientras siga en vigor la regularización extraordinaria. La iniciativa cuenta ya con el apoyo de Podemos, Sumar, EH Bildu, ERC y el BNG y la plataforma espera que el PSOE también le dé su visto bueno en las próximas semanas.