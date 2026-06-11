Encuentran volcada en la playa de Pals la moto de agua del menor desaparecido en Roses

La Policía Local de Pals ha encontrado la moto de agua del menor de edad desaparecido en Roses. Salvamento Marítimo ha confirmado que el cuerpo ha localizado la embarcación volcada en la playa de Pals, junto al término municipal de Begur, sobre las tres menos cuarto de la tarde.

Por el momento, los cuerpos de emergencias continúan buscando al joven de 16 años, que participaba en una salida guiada. Los responsables de la empresa alertaron sobre las diez y tres cuartos de la noche de que el menor no había regresado con el resto del grupo a la playa de Santa Margarida de Roses.

La actividad se había realizado durante la tarde del miércoles y estaba previsto que el joven regresara sobre las ocho y media de la tarde. Al no tener noticias de él, la familia, que reside en el municipio, se desplazó hasta el punto donde se encuentra la empresa que organizaba la excursión y, a partir de ahí, se alertó a los servicios de emergencias.

A raíz de los hechos, Salvamento Marítimo inició la búsqueda en la zona de l'Almadrava y Canyelles, donde había estado el grupo y donde el joven fue visto por última vez, en el castillo de la Trinitat.

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Este jueves se han sumado al operativo diversas dotaciones de los Bombers, los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil, la Policía Local de Roses, los Agents Rurals y la Cruz Roja. A lo largo de la mañana también se ha decidido ampliar el radio de búsqueda hasta Torroella de Montgrí.