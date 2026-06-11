Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Xavier AtancePapa León XIVSelectividadRonda LitoralSagrada FamíliaLeire DíezCarreras universitariasRafael SantandreuL'HospitaletEncuesta CISTiroteo
instagramlinkedin

En Directo

Iglesia católica

Visita del Papa a España, en directo | Última hora de la salida de León XIV de Barcelona rumbo a Canarias

Pedro Sánchez y Fernando Clavijo encabezan este jueves la recepción oficial al Papa en Gran Canaria

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

S.Vázquez / A. Romero / J. Quintana

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Papa visitará desde este jueves Gran Canaria y Tenerife con una agenda marcada por los encuentros con migrantes, la dimensión pastoral y las celebraciones religiosas multitudinarias. La estancia de León XIV en Canarias comenzará el jueves 11 de junio con su llegada a la base aérea de Gando, en Gran Canaria, procedente de Barcelona, y concluirá el viernes 12 de junio con el acto oficial de despedida en el aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos antes de su regreso a Roma.

Durante la segunda y última jornada de León XIV en Cataluña se produjo uno de los encuentros más simbólicos de su viaje a España, el que mantuvo con un grupo de presos en la cárcel de Brians 1, lo que sirvió para reforzar su mensaje en defensa de los colectivos excluidos y más vulnerables. El colofón del día, que incluyó también una visita a la Abadía de Montserrat, fue la bendición de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, la obra cumbre de Antoni Gaudí, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto. Antes se ofreció una misa solemne en la basílica a la que asistieron los reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Salvador Illa

Noticias relacionadas

Siga aquí la última hora de los actos del papa León XIV en España.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los Mossos enmarcan la ejecución de la calle de Balmes en la guerra de narcos que se libra en Barcelona
  2. Esta es la imagen del pistolero que ha ejecutado a un hombre frente a la comisaría de la calle de Balmes de Barcelona
  3. Rafael Santandreu, psicólogo y divulgador sobre el insomnio: 'La costumbre de dormir ocho horas del tirón no es natural
  4. Última hora de la visita del Papa a Barcelona, en directo: llegada de León XIV, recorrido del papamóvil y agenda de actos
  5. Las Matemáticas vuelven a convertirse en el 'drama' de la selectividad en Catalunya: 'Ha sido terrible, criminal
  6. La madre del bebé maltratado en Barcelona confesó a sus amigas enfermeras que se planteaba echar al marido de casa porque no cuidaba bien del niño
  7. Días clave en el caso del bebé maltratado en Barcelona: declaran vecinas de los padres, médicos de Vall d'Hebron y los abuelos del niño
  8. La localidad de Catalunya que se ha convertido en referente europeo por su carril bus rápido

El incendio en Los Garres provoca que los ratones emigren a las casas

El incendio en Los Garres provoca que los ratones emigren a las casas

Atrapan a 7 personas, dos de ellas disfrazadas de cura y monja, durante un atraco a una joyería de Madrid

Atrapan a 7 personas, dos de ellas disfrazadas de cura y monja, durante un atraco a una joyería de Madrid

La nueva cercanía: ¿por qué las compañías energéticas vuelven al barrio en plena era digital?

La nueva cercanía: ¿por qué las compañías energéticas vuelven al barrio en plena era digital?

"Vamos a limpiar el río de maricones": denuncian brutales agresiones homófobas en una zona de 'cruising' de Valencia

"Vamos a limpiar el río de maricones": denuncian brutales agresiones homófobas en una zona de 'cruising' de Valencia

La visita del Papa a España, en directo | León XIV: "La paz exige valentía diplomática y respeto a la identidad de cada pueblo"

La visita del Papa a España, en directo | León XIV: "La paz exige valentía diplomática y respeto a la identidad de cada pueblo"

León XIV deja Catalunya tras dos intensos días de actos multitudinarios

León XIV deja Catalunya tras dos intensos días de actos multitudinarios

Detenido el productor de cine Xavier Atance por agredir sexualmente a tres trabajadoras

Detenido el productor de cine Xavier Atance por agredir sexualmente a tres trabajadoras

Dónde colocar el potus en casa para que tenga hojas más grandes y crezca sin parar

Dónde colocar el potus en casa para que tenga hojas más grandes y crezca sin parar